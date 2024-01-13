التلقيح الاصطناعي.. بوابة لإنتاجية مزدوجة من اللحوم والألبان في مصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم مركز التلقيح الاصطناعي بمنطقة العامرية التابع لوزارة الزراعة .



الاهتمام بالثروة الحيوانية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، فى بداية جولته بالمركز، أن الاهتمام بالثروة الحيوانية يأتي على رأس اهتمامات الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان، مشيرا إلى أهمية المشروع باعتباره يهدف إلى زيادة الإنتاج، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية المستحدثة في هذ المجال.





وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا المركز يُعد من أهم المشروعات التي تستهدف رفع مستوى إنتاجية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثي للسلالات عالية الجودة.

في ذات السياق، أضاف الوزير أن المركز تتركز مهامه الأساسية في إعداد وتنشئة عجول محسنة وراثياً، مع تحسين المستويات الإنتاجية للألبان واللحوم للسلالات المحلية، وكذا تدريب الملقحين البيطريين على أفضل الطرق العلمية الحديثة المستخدمة في مجال التلقيح الصناعي، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية للخريجين والمهتمين بهذا المجال بهدف نشر الوعي الخاص بأهمية التلقيح الصناعي.





أكبر عدد من الطلائق



وقال المهندس سامح سليمان مدير مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية ، إنه يمتلك أكبر عدد من أصناف الطلائق ، كما تم إنشاء معمل جديد داخل المركز بطاقة إنتاجية أكبر يحتوي على أجهزة أحدث وذلك لمضاعفة الطاقة الإنتاجية ، مع زيادة عدد الطلائق والتى وصل عددها إلي 60 طالوقة فضلا عن 15 طالوقة تحت التنشئة .



وأشار "سليمان" خلال تصريحات لـ"صدي البلد " إلي أن هناك عدة أنواع من السلالات الأجنبية المنتجة للألبان بالمركز وهى هولشتاين ، أما سلالات السيمنتال ، والبراون هى ثنائية الغرض حيث تنتج الألبان واللحوم ، موضحًا أن المركز يستهدف النهوض بإنتاجية الألبان للمربي العادى حيث أن السلالات المحلية من الأبقار تنتج من 8 ل 10 كيلو يوميا من الألبان أما الطلائق بالمركز تنتج حوالى من 45 ل 50 كيلو لبن يوميا ، أما الجيل الأول ينتج حوالى 18 كيلو لبن .

السلالات تنتج لحوم

وأضاف " مدير مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية" أن السلالات فى المركز تنتج لحوم من كيلو ونص لـ كيلو و800 جرام فى اليوم ، من السلالات الأنجس، والسالولية، والمونبلیارد ، كما تتميز بجودة اللحوم وبالخلط مع السلالات المحلية تنتج حوالى كيلو و 300 جرام .

ولفت إلي أنهم نجحوا بالفعل فى إنتاج جرعات السائل المنوي سلالات الابقار العالمية و سلالات الجاموس المصري والإيطالي و التي ستصل هذا العام الى 250 الف جرعة ، وهناك خطة من المركز لإنتاج حوالى 600 ألف جرعة خلال عامين ، مؤكدًا أنهم مستهدفين المربي العادي من خلال تدريب عاملين للتلقيح بالقري بالإضافة إلى الأطباء البيطريين لتوعية المربيين بأهمية التلقيح ، بالإضافةإلى البرامج الإرشادية .



وتابع قائلا:" مستوي الوعي ارتفع والإقبال على التلقيح الاصطناعي يزداد يوما بعد يوم لإنه مربح بالنسبة للمربي من حيث كمية اللحوم والألبان التي تنعكس على الناتج القومي من اللحوم الحمراء والألبان " .



واضاف رئيس مركز البحوث الزراعية ان المركز الدولي للتلقيح الاصطناعي في سخا بكفر الشيخ يقوم بإنتاج جرعات السائل المنوي سلالات الابقار العالمية و سلالات الجاموس المصري والإيطالي و التي ستصل هذا العام الى 250 الف جرعة و من المنتظر ان تصل العام القادم الى 500 الف جرعة ويهدف المعهد للوصول الى مليون جرعة سنويا، كما سيقوم المركز قريبا بإنتاج جرعات السائل المنوي من سلالات الأغنام و الماعز العالمية والمحلية عالية الإنتاج و المرغوبة من المربين و يقوم المركز بتوزيع جرعات السائل المنوي على معظم محافظات الجمهورية بنسب خصوبة تزيد عن 80%.

من ناحيته قال د محمد الشافعي مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني

ان المعهد يركز في الآونة الأخيرة على الاستثمار مع القطاع الخاص في قطاعات الابقار و الجاموس و الدواجن التي أظهرت نتائجها الأولية تحسن كبير في إنتاجية قطعان الابقار و الجاموس من الالبان بالإضافة لتحسن الحالة الجسمانية و التناسلية للقطعان.

نشر التراكيب الوراثية

ويسعى المعهد لزيادة الاستثمارات في بقية القطاعات للوصول بالمحطات للطاقة الإنتاجية القصوى بهدف زيادة الإنتاجية و زيادة اعداد الحيوانات المحسنة وراثيا لتوزيعها على المربين بهدف نشر التراكيب الوراثية المحسنة التي تنعكس على الناتج القومي من اللحوم الحمراء و البيضاء و البيض والالبان.