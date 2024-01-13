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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدبولي: استيراد سلالات من البقر والجاموس تحقق أضعاف إنتاج اللحوم والألبان

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تحقيق الاستدامة للنمو الاقتصادي وتحقيق الإصلاح الهيكلي يعتمد على القطاعات الأساسية التي تعتبرها الدولة ذات أولوية منها الصناعة والزراعة والاتصالات.

وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، على هامش زيارته لمحافظتي البحيرة والإسكندرية لمتابعة مشروعات الاستصلاح الزراعي والثروة الحيوانية إلى أنه في بداية الجولة اليوم قام بزيارة مركز التلقيح الصناعي والذي يهدف إلى تطوير السلالات الحيوانية.

ولفت إلى أن مصر تشتهر بنوع معين من الجاموس والأبقار، مشيرا إلى استيراد أنواع جديدة من السلالات التي تنتج أضعاف إنتاج اللحوم والألبان مقارنة بالسلالة المصرية.

وأوضح أن المركز قائم على التلقيح الصناعي لكي نستطيع أن نستولد الرؤوس الأجنبية من خلال أسس علمية على أعلى مستوى في العالم لكي يتم إنتاج سلالة مصرية محسنة أو يتم استدامة السلالة الأجنبية.


قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الطفرة الحقيقية والاستدامة للنمو الاقتصاد المصري، ستتحقق من القطاعات الأساسية، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات، إلى جانب مجموعة كبيرة من الصناعات التي تركز الدولة عليها.

مشروعات الاستصلاح الزراعي والثروة الحيوانية


وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي، عقب تفقده مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، إنه تفقد مع وزير الزراعة، عددًا من المشروعات الكبرى في مجال الاستصلاح الزراعي والثروة الحيوانية، في منطقتي العامرية والنوبارية.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «تفقدنا أول أمس منطقة السخنة، وتحدثنا عن الصناعة والتصدير واليوم نتحدث عن الرافد الآخر في عملية النمو الاقتصادي والإصلاح الهيكلي للدولة المصرية، ونعتبره أولوية، وهي الزراعة».

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