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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول اللحوم لمدة 3 أشهر؟

ماذا يحدث للجسم عند
ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن اللحوم لمدة 3 أشهر

عند التوقف عن تناول اللحوم لمدة 3 أشهر، يمكن أن يحدث العديد من التغيرات في الجسم، إليك بعض الأثر الشائع الذي قد يحدث، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن اللحوم لمدة 3 أشهر

انخفاض في مستويات الدهون المشبعة: عندما تتوقف عن تناول اللحوم، قد تقلل بشكل كبير من تناول الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء والدواجن، هذا يمكن أن يساهم في خفض مستويات الكولسترول الضار وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

زيادة في تناول الألياف: عادة ما تحتوي النظام النباتي على كميات عالية من الألياف النباتية، عندما تتوقف عن تناول اللحوم، قد تزيد من تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، مما يزيد من تناول الألياف الغذائية، الألياف تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تنظيم حركة الأمعاء.

زيادة في تناول البروتين النباتي: عند التوقف عن تناول اللحوم، يجب أن تحصل على مصادر بديلة للبروتين، يمكن أن توفر البقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمص والفول السوداني ومنتجات الصويا مثل الصويا والتوفو واللبنة النباتية، بروتينًا نباتيًا غنيًا، البروتين النباتي يمكن أن يساعد في بناء العضلات وصيانتها.

تحسن في وظائف الأمعاء: قد يشهد البعض تحسنًا في وظائف الأمعاء بعد التوقف عن تناول اللحوم، ذلك يرجع إلى الألياف العالية والمضادات الأكسدة الموجودة في النظام النباتي والتي يمكن أن تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحسن حركة الأمعاء.

تغيير في مستويات الفيتامينات والمعادن: قد يحتاج الأشخاص الذين يتوقفون عن تناول اللحوم للانتباه إلى توفير مصادر بديلة للفيتامينات والمعادن الموجودة بشكل طبيعي في اللحوم، على سبيل المثال، يمكن الحصول على الحديد من مصادر نباتية مثل السبانخ والعدس والحمص، وعلى الكالسيوم من البذور والمكسرات والمنتجات النباتية المعززة بالكالسيوم.

مهم أن نلاحظ أن الآثار قد تكون مختلفة من شخص لآخر وتعتمد على عوامل مثل التغذية البديلة المتبعة والصحة العامة والنشاط البدني والوراثة، قد يكون من الجيد استشارة أخصائي تغذية لضمان الحصول على تغذية متوازنة وكافية أثناء فترة توقف تناول اللحوم.

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