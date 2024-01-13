الحق الفرصة| شهادة جديدة من بنك ناصر بعائد 20% لمدة 3 سنوات

شهادة جديدة بعائد 20% سنويًا لمدة 3 سنوات ودورية صرف شهريًا .. والمدخرات تزيد يوميًا مع حساب «يوم بيوم»

حساب استثمار ذو عائد يومى تراكمي 15٪؜ سنويًا تحت مسمي حساب "يوم بيوم"

يبحث الكثيرون من المواطنين، عن شراء شهادات بنكية، حيث طرح بنك ناصر الاجتماعي، حساب استثمار ذو عائد يومى تراكمي 15٪؜ سنويا تحت مسمي "حساب يوم بيوم".

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي عن طرح البنك حساب استثمار ذو عائد يومى تراكمي 15٪؜ سنويا تحت مسمي "حساب يوم بيوم" ، حيث يتم التعامل عليه بدءًا من غد الأحد موضحة أن حساب «يوم بيوم» يتمتع بمميزات عديدة، حيث يمكن السحب والإيداع يوميا، كما يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نصف مليون جنيه وبدون حد أقصى للأفراد، هذا بالإضافة الي ميزة الإعفاء من مصروفات فتح الحساب خلال 3 شهور.

وأضافت القباج أن هذا يأتي انطلاقًا من الدور الرائد الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي لتعزيز الشمول المالي وتماشياً مع توجهات البنك المركزي، بهدف حصول كافة فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لإحتياجاتها، علاوة على تعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى كافة شرائح المجتمع.

عائد 20% سنويا ودورية الصرف شهريا

من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس الإدارة للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان أن البنك يسعي دائما لكي يصبح بنك الإدخار الجاذب لأكبر شريحة من العملاء لكونه بنك كل المصريين، حيث تقرر أيضا طرح شهادة إدخار لمدة 3 سنوات وبمعدل عائد 20% سنويا ودورية الصرف شهريا.

باقة مميزة من الأوعية الإدخارية

وأشار عبد الفضيل إلى أنه في خلال سنوات عديدة استطاع البنك تأسيس قاعدة قوية وثقة كبيرة داخل السوق المصرفي المصري، وذلك من خلال الخدمات التي يقدمها لعملائه ومن خلال العديد من المبادرات التي أطلقها البنك، وتستهدف رفع وعي عملائه المالي وتعزيز ثقافة الادخار لديهم، مشددا على أن البنك يحرص على تقديم باقة مميزة من الأوعية الإدخارية لكافة العملاء سواء من الأفراد أو الشركات بما يتلاءم مع مختلف الاحتياجات، وتعد الودائع من أجل الشركات أحد أهم الأوعية الادخارية التي يتيحها البنك، حيث يقدم البنك للشركات أفضل الأسعار التنافسية على الودائع لاجل باختلاف شرائحها وآجالها.