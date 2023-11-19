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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بشرى لأهالي الشرقية بشأن افتتاح فرع بنك ناصر بمدينة أبو حماد

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن ملف إنشاء منطقة التأمينات والمعاشات بمدينة أبوحماد  بمحافظة الشرقية والسابق إدراجها بخطة  وزارة التضامن.
وتساءل النائب ثروت سويلم، خلال مناقشة طلب الإحاطة، عن السبب في عدم البدء في إجراءات إنشاء منطقة التأمينات والمعاشات الاجتماعية بمدينة ابو حماد ، وهو الأمر الذي تسبب في سحب قرار التخصيص.

وتضامن عدد من النواب أعضاء اللجنة، مع طلب النائب ثروت سويلم ، منتقدين  تقاعس الهيئة في منطقة التأمينات الاجتماعية بمدينة ابو حماد ، والذي بذل فيها  النائب ثروت سويلم  جهودا كبيرة في إجراءات التخصيص والإنشاء في 2017.


من جانبه عقب محمد سعودي ، نائب رئيس هيئة التأمينات ،إن  إجراءات الطرح و الإسناد لمنطقة التأمينات والمعاشات في ابوحماد صد قرار بها  من الهيئة ،بمتابعة مستمرة من النائب ثروت سويلم ، وقامت الهيئة  بتوفير الاعتماد المالي لانشاء منطقة  للتأمينات والمعاشات بمدينة ابو حماد بالشرقية وفوجئت الهيئة بصور قرار لمحافظ بسحب التخصيص.


وأشار سعودي إلي أن الهيئة قامت بمخاطبة المحافظة لتجديد قرار التخصيص وأعادته للهيئة ، وأوصت لجنة التضامن بسرعة مكاتبة  محافظ الشرقية  مرة ثانية لتحديث قرار التخصيص  الموقع المشار اليه لإنشاء منطقة التأمينات بالشرقية .


وفي السياق ذاته ناقشت اللجنة الطلب المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن مقر  بنك ناصر الاجتماعي  الذي تم انشاؤه منذ ثلاث سنوات بمجمع خدمات مجلس مدينة ابوحماد وتم التشطيب والتأثيث واستكمال الإجراءات الأمنية ولم يتم افتتاح البنك حتي الآن.

وطالب النائب احمد أحمد فتحي وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع  من اللواء  محمد درويش مستشار وزارة التضامن التواصل مع الوزيرة د. نيفين القباج لاتخاذ قرار تشغيل بنك ناصر .


ومن جانبه قال مستشار وزيرة التضامن إن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن أكدت علي افتتاح  البنك  أوائل الشهر القادم  وذلك بمشاركة الوزيرة و حضور وزيرة التضامن وأعضاء  لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب .

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