بنك ناصر يفتتح أحدث فروعه بمدينة نصر النوبة في أسوان

تنفيذاً لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في التوسع بخدمات بنك ناصر الاجتماعي والوصول للمستفيدين في مختلف محافظات الجمهورية، تم افتتاح أحدث فروع البنك بمدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية، والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان ولفيف من قيادات البنك.

وتفقد عبد الفضيل أقسام الفرع الجديد، واطلع على الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء.

وأكد أن افتتاح الفرع جاء بناءً على توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، في إطار استراتيجية البنك التوسعية، وتحقيقا لمبدأ الشمول المالي، والذي يستهدف ﺇﺗﺎﺣﺔ جميع ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، بالإضافة إلى أن الفرع أقيم لخدمة أبناء نصر النوبة وتيسيرا على قاطنيها من صعوبة الانتقال إلى فرع البنك بأسوان في إطار توفير جميع الخدمات المصرفية والاجتماعية لهم.

وقال عبد الفضيل إن الدولة اتجهت للتوسع فى تنمية الصعيد، وتوفير الخدمات لأهالينا بالمحافظات المختلفة، فى جميع القطاعات والمجالات، فضلا عن توسيع نطـاق إجـراءات الحمايــة الاجتماعية والتركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجا، وتفعيل مبادرة "حياة كريمة"، لذلك حرص البنك على افتتاح فرع له في مدينة نصر النوبة لخدمة أهالينا في الصعيد.

وأضاف أن الفرع تم تجهيزه على أعلى مستوى حتى يظهر بالشكل المشرف الذي يتناسب مع عراقة اسم بنك ناصر الاجتماعي والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين، كما تم تزويد الفرع الجديد بجميع التجهيزات الحديثة لضمان مستوى خدمة متميز للعميل الذي يجد جميع المنتجات والخدمات البنكية متاحة له، بالإضافة إلى أن الفرع مزود بماكينات صراف آلي والمتوافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وعلى هامش الافتتاح، حرص نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية، والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان، على تحفيز كوادر العاملين، بفروع البنك بمحافظة أسوان، حيث تم توزيع شهادات التقدير للمكرمين من الزملاء، لأدائهم المتميّز ومثابرتهم في إنجاز مهامهم بكفاءة وإخلاص، ومساهمتهم في تكامل فريق عمل إدارتهم بما يصب في تحقيق أهداف البنك.

كما تم تكريم أصحاب مشروعات تمويل «مستورة»، من أصحاب قصص النجاح في المحافظة، وأصحاب تمويل مشروعات فاتحة خير في خطوة لتشجيع العملاء على إقامة مشروعات خاصة بهم.