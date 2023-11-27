بروتوكول بين بنك ناصر وشركة إيترو للتجارة العامة لتطوير خدمات وزارة التضامن

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، توقيع بروتوكول التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة “إيترو” للتجارة العامة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي حول "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة".

وقع البروتوكول ممثلا عن بنك ناصر الاجتماعي، الدكتور محمد عبد الفضيل، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، ومحمد شرف الدين، رئيس مجلس إدارة شركة إيترو للتجارة العامة.

ويهدف البروتوكول إلى وضع أساس التعاون بين الطرفين لتنفيذ عدد من المشروعات اللازمة لتنمية وتطوير الخدمات التي تؤديها الوزارة والهيئات والمديريات التابعة لها.

الجدير بالذكر أن مؤتمر "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة" افتتحته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم، وتنظمه الوزارة في إطار حرصها على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.