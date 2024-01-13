رئيس الوزراء: مكتبي مفتوح 24 ساعة لتذليل العقبات أمام المستثمرين

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رسالة إلى القطاع الخاص والمستثمرين قائلا “مكتبي مفتوح 24 ساعة لتلقي المشكلات وحلها فورا”.

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الزراعة احد روافد التنمية الاقتصادية لافتا أن تطوير السلالات من الابقار والجاموس المصري وهذا يساهم في الانتاج ولذلك مركز التليقح الصناعي التابع لوزارة الزراعة بالنوبارية يستورد روؤس ماشية اجنبية ونقوم بالعمل عليها لتحسين السلاله والانتاج



واضاف مدبولي خلال صحفي انه قام بزيارة مزرعة للفراولة تعمل علي الري بالنظام الحديث لافتا ان معظم انتاج هذه المزراع للتصدير ويتم تطبيق نظم الري الحديثه لتقليل استهلاك المياه وهذه النظم توفر نصف كمية المياه مشيرا ان الاعتماد علي اسمدة قليله ونظام ري حديث .



تصدير وإنتاج الموالح



واكد مدبولي أن مصر من أعلى دول العالم في تصدير وإنتاج الموالح ونحن نتكلم على أسس علمية عالية من خلال تكويد المنتج لافتا إلى أن نظام التتبع والتكويد يساعد المنتج علي تطبيق أحدث الاسس العلمية لتطوير المنتج ولذلك لابد من تشيجع القطاع الخاص لإزلة أي معوقات على الأرض ونستهدف المزيد من الزيارات لمتابعة كل قطاعات التنمية في مصر.

وقال رئيس مجلس الوزراء انه سيقوم بعمل عدد من الزيارات اسبوعية لتفقد المشروعات التنموية. ووجه مدبولي رساله للقطاع الخاص والمستثمرين قائلا "مكتبي مفتوح 24 ساعة لتلقي المشكلات وحلها فورا.