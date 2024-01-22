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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مع اقتراب رمضان |مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

صدى البلد

مع اقتراب شهر رمضان يبحث المواطنون على أسعار الدواجن والبيض باعتبارهما أهم السلع الأساسية فى هذا الشهر الكريم ، ويتوقع خبراء الصناعة ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة الإقبال على الشراء .

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين  21-1-2024، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

 

أسعار الدواجن اليوم 

 

حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر  67 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها، ،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 58 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها ، بعدما سجلت 55 جنيهًا 

ووصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ليسجل 74 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها ،.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها  وتصل للمستهلك بسعر  100 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 140 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 185 جنيهًا منذ أسابيع قليلة 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و80 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة 

 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

 

أسعار البيض 

 

•  ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من  125 ل 135 جنيهًا  .
 

• سعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 140 جنيها.

 

الإقبال علي الدواجن
 

و أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أن  الإقبال على الدواجن خلال شهر رمضان،  يكون أكبر ويصل لـ 25 %، ومن الممكن أن يكون هناك زيادة في الأسعار، ولكن الجميع يتمنى الاستقرار، وطالب بفرض الرقابة على الأسواق، قبل شهر رمضان بشهرين، ويكون هناك ضبط لـ سعر الكتكوت و الاعلاف، ويتم حل مشكلات مربي الدواجن معلقًا :" نحن نحذر من الارتفاعات في رمضان بسبب زيادة الطلب".
 

وقال "السيد " خلال تصريحات تليفزيونية،  إن أسعار الدواجن خلال الساعات الأخيرة انخفضت، وذلك بسبب قلة الطلب على الشراء، موضحًا أن الانخفاض وصل لـ 3 جنيهات بالكيلو.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية،  أن الوضع مستقر، وأن تحديد الأسعار في الفترة المقبلة يحدد بالعرض والطلب، وأن خروج أي منتج من المنظومة يؤثر على الأسعار.

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