58 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 22 يناير

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 22 يناير 2024.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم



سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 90 جنيها للكيلو، و البيضاء تسجل 68 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء 58 جنيهًا للكيلو.



والدواجن الساسو ما بين 74 و 75 جنيها للكيلو.



أسعار البيض اليوم

و تراوح سعر البيض الأبيض بين 133 و 134 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 133 و 134 جنيها للكرتونة، والبلدي 129 و 130 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 22 و 28.5 جنيها، والكتكوت “ساسو” بين 16 و 17 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 5 و 6 جنيهات.