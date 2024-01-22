3 مسلسلات دفعة واحدة.. مي سليم تكشف عن تفاصيل أعمالها في رمضان

كشفت الفنانة مي سليم أنها تخوض موسم رمضان القادم 2024 بثلاثة أعمال مختلفة دفعة واحدة.



وقالت مي سليم فى تصريح خاص لصدى البلد أنها تعاقدت على ثلاثة مسلسلات لرمضان 2024، الأول مع الفنانة روجينا حيث تشارك فى مسلسلها القادم الذى يحمل أسم سر إلهي فى أول تعاون يجمعهما.



وتابعت مي أنها تشارك الفنان هاني سلامة فى مسلسله الجديد الأمير مع المخرج محمد النقلى، أما المسلسل الثالث هو المداح الجزء الرابع، مشيرة أنها تشارك فيه كظهور خاص فى عدد من حلقاته.



مي سليم تنفى زواجها من أحمد الفيشاوي



وقالت الفنانة مي سليم إنها تفاجأت من التهنئة التي تلقتها بعد نشر صورها بفستان الزفاف مع الفنان أحمد الفيشاوي، وانتشار خبر زاوجهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت مي سليم، في تصريحات خاصة على هامش احتفالية تصوير فيلمها “بنقدر ظروفك”، الذي تشارك في بطولته مع أحمد الفيشاوي، إن الصورة من كواليس التعاون السينمائي بينهما.

وأشارت مي سليم، إلى أنها تفاجأت بمباركات الجمهور لها، قائلة "مصر كلها باركتلي وكلمة مبروك فتحت نفسي.. ولو في أي حاجة في حياتي هقولكم وتفرحولي".

