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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بسبب «بنقدر ظروفك».. أحمد الفيشاوي يتزوج من مي سليم

أحمد الفيشاوى
أحمد الفيشاوى

نشر الفنان أحمد الفيشاوى صورا من فيلمه الجديد "بنقدر ظروفك"، والذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

وظهر أحمد الفيشاوى فى الصور بمشهد زواجه من الفنانة مى سليم من كواليس العمل، وظهر وهو ممسكا كلبا فى يده ويقبله.

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أحمد الفيشاوى 

ردت الفنانة دينا على شائعة ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي، التى انتشرت مؤخرا على مواقع السوشيال ميديا.

ونفت دينا فى لقائها ببرنامج “عرب وود” شائعة زواجهما، مؤكدة أنها تحب أحمد الفيشاوي جدا وتحترمه، قائلة: "لا صعب أوى أحمد الفيشاوي أصغر مني مش هتجوزه أكيد".

وأضافت: "أنا بحب أحمد الفيشاوي جدا وهو شخص جميل وبحسه طفل وتركيبته من جوه طفل، بالعكس أنا بحبه وبحترمه وفيلم عادل مش عادل تاني عمل معاه وأحب أشتغل معاه تاني".

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" البوسترات الرسمية للفيلم، وذلك استعدادا لعرضه في السينمات 24 يناير.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحاً كبيراً في فيلمي "ريستا" و " 45 يوم".

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية “مخاصماك”، والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من 130 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”. 

والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامٍ يواجه العديد من المشاكل في حياته ، ويحاول حلها في إطار كوميدي.

احمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى الفنانة مي سليم فيلم بنقدر ظروفك أفلام أحمد الفيشاوي

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