بعد شائعات ارتباطها.. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور ؟

أثار ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب فى حفل joy awards والذى أقيم فى السعودية وكشف عن أول ظهور لها بعد شائعات عن ارتباطها بطبيب.

وقالت شيرين عبد الوهاب فى مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: أنا كويسه وبحبكم كلكم.

وأصدرت شيرين عبد الوهاب بيانًا تؤكد فيه أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات.

شيرين عبد الوهاب

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء أحدث حفلاتها في العاصمة اللبنانية بيروت، التى تقام يوم 17 فبراير المقبل، بعد تأجيله مؤخرًا بسبب أحداث غزة، حيث كان من المقرر إقامته يوم 28 ديسمبر الماضي وبدأت الشركة المنظمة للحفل الترويج له من خلال طرح البوستر الدعائى على مواقع السوشيال ميديا مع طرح التذاكر من خلال موقعها الرسمي فقط.

وتبدأ أسعار تذاكر الحفل للفرد الواحد من 50 دولار و75 دولار، وتصل إلى 150 دولار، أما عن المناضد المكونة من عشرة أفراد، فتبدأ أسعارها من 200 دولار حتى 400 دولار ما يعادل 12،359 جنيه.

وأحيت شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية، فقرتها الغنائية على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات رأس السنة هناك ، في اول حفل بعد إعلان طلاقها .

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيها الجديدة والتى طرحتها على طريقة السنجل خلال الفترة الماضية.

ورقصت شيرين عبد المسرح بشكل جنوني متفاعلة مع أغانيها التي تقدمها أمام الجمهور وسط تصفيق حاد من الجمهور.

وظهرت شيرين عبد الوهاب فى الحفل وهي ترتدي فستان أزرق اللون فيما ظهرت للجمهور وهي فاقدة كثيرة للوزن على خلاف أخر ظهور لها بعد طلاقها والذى ظهرت فيها بزيادة وزن كثيرة.

وشارك شيرين عبد الوهاب في الحفل نجوى كرم التي قدمت فقرة غنائية ضمن فقرات الحفل وصعد جورج وسوف على المسرح ليختتم حفل رأس السنة.

وانتهت المطربة شيرين عبد الوهاب من تسجيل أغنية جديدة، استعدادا لطرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

ونشر الموزع توما صورة تجمعه بشيرين عبد الوهاب داخل استديو صوت وبصحبة كل من الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين والملحن مدين وعلق عليها قائلا: قريبا، فى اشارة منه للانتهاء من تسجيل أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب القادمة.