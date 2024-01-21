عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد الظهور المفاجئ.. قصة عودة نجاة الصغيرة إلى الغناء وحب كامل الشناوى لها

نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة

خطف ظهور المطربة نجاة الصغيرة مفاجأة حفل joy awards  الذى أقيم فى السعودية الأنظار إليها وأسرت القلوب بغناها لأغنية "عيون القلب" لتعيد جمهور الوطن العربى إلى زمن الفن الجميل.

جاء ظهور نجاة الصغيرة فى حفل السعودية ليضفى حالة من البهجة والسعادة على الحضور خاصة أن هذا الظهور النادر لها بعد فترة طويلة من الاختفاء بعيدا عن الساحة.

 ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن المطربة نجاة الصغيرة ومسيرتها الفنية.

نجاة الصغيرة ومسيرتها الفنية

ولدت نجاة الصغيرة فى 11 أغسطس عام 1938 بمدينة القاهرة، تبناها محمد عبدالوهاب، كما شجعها والدها على الغناء حيث تدربت منذ سن التاسعة عشر على حفظ أغاني كوكب الشرق أم كلثوم وأداء هذه الأغنيات في الحفلات العامة مما ساعدها على البروز في الساحة الفنية في سن مبكرة إلى جانب دقتها وحرصها الكبير على العمل، ومن أبرز أفلامها (الشموع السوداء، شاطيء المرح، جفت الدموع، ابنتي العزيزة، القاهرة في الليل)، ومن أشهر أغانيها (لا تكذبي، ساكن قصادي، عيون القلب)، 

كرمها العديد من ملوك ورؤساء الدول العربية وعلى رأسهم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر والرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.

إيرادات الأفلام.. نور النبوى يتفوق على الجميع.. وبيومى فؤاد نمبر 8

بعد شائعات ارتباطها.. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور ؟

وتزوجت نجاة الصغيرة مرتين الأولى من كمال منسي وأضاف لها بقوة حيث كان شديد الإيمان بموهبتها وجعلها تلتقي بكبار المؤلفين والملحنين ولكن تحولت قصة حبهما إلى علاقة عداء انتهت بالمحاكم نجحت نجاة في الطلاق منه بعد أن انجبت منه ابنها الوحيد وليد.

تزوجت نجاة الصغيرة مرة ثانية وأخيرة من المخرج حسام الدين مصطفى ولكن هذه الزيجة لم تستمر طويلًا وقررت بعد ذلك أن تتفرغ للفن وابنها فقط.

مشروعات نجاة الفنية

وقد كشف الملحن سامي الحفناوي منذ حوالي عامين، إنه يستعد للتعاون مع الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة في عدد من الأغاني تعود من خلالها إلى الساحة الفنية.

وتابع الملحن الكبير سامي الحفناوي : انتهيت من الإعداد وتسجيل 5 أغان دفعة واحدة مع الفنانة القديرة نجاة الصغيرة ، ولكن حتى الآن لن نستطيع أن نكشف عن موعد طرحها أو الشعراء الذين تعاونا معهم في الأغاني .

حب كامل الشناوى للمطربة نجاة

كتب كامل الشناوي، أعذب الكلمات وتغنى بقصائده أكبر نجوم زمن الفن الجميل كالعندليب عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ونجاة الصغيرة التي عاش قصة حب شهيرة معها، ورغم عدم مبادلتها له نفس الشعور إلا أنه ظل مخلصا لها حتى وفاته.

كامل الشناوي وحبه لـ نجاة الصغيرة

بطلة قصة حبه الفنانة نجاة الصغيرة التي ساهم بشكل كبير في شهرتها وقدم لها أجمل القصائد التي أظهرت جمال ونعومة صوتها هو وشقيقه الشاعر الراحل مأمون الشناوي ولكنها لم تعبأ بتلك المشاعر.

وكشف مصطفى أمين في كتابه "شخصيات لا تنسى"، عن قصة الأغنية الأشهر فقال: "لا تكذبي" التي غناها الموسيقار عبد الوهاب وحليم ونجحت نجاحا كبيرا بصوت نجاة الصغيرة، وكتبها كامل الشناوي من واقع قصة حبه لها وكان يعاتب فيها حبيبته"، موضحا: «هذه القصيدة كتبت في غرفة مكتبي بشقتي في الزمالك، وهي قصيدة ليس فيها مبالغة أو خيال، وكان كامل الشناوي ينظمها وهو يبكي، كانت دموعه تختلط بالكلمات فتطمسها، وبعد أن انتهى من نظمها قال إنه يريد أن يقرأ القصيدة على المطربة بالتليفون».

وأضاف أمين: «اتصل كامل الشناوي بالفعل بنجاة الصغيرة، وبدأ يلقي القصيدة بصوت منتحب خافت تتخلله الزفرات والعبرات والتنهدات والآهات، وكانت المطربة صامتة لا تقول شيئا ولا تعلق ولا تقاطع ولا تعترض، وبعد أن انتهى من إلقاء القصيدة قالت المطربة: كويسة قوي تنفع أغنية لازم أغنيها». 

نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
نجاة الصغيرة
joy awards الفنانة نجاة نجاة أغانى نجاة الفنانة نجاة الصغيرة اغانى نجاة الصغيرة نجاة الصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

موضوعات متعلقة

بعد شائعات ارتباطها.. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور ؟

إيرادات الأفلام.. نور النبوى يتفوق على الجميع.. وبيومى فؤاد نمبر 8

جمعية أهالى "قفط" تستضيف فعاليات مسرح الجنوب بقنا

طلاقات النجوم بالجملة في يناير..انفصال ياسمين عبد العزيز مفاجأة..وأمير طعيمة يثير الجدل

هالة صدقي تحتفل بفيلم الملكة مع بنات السعودية

قولى سبب طلاقك.. تعليق نارى من شقيق ياسمين عبد العزيز ضد بسمة وهبة

نقابة الموسيقيين تنعي شقيقة الكينج محمد منير

إيرادات الأفلام.. نور النبوى يصدم العوضى وإمام وبيومى فؤاد نمبر 8

ترشيحاتنا

جوتيرتش: الشرق الأوسط برميل بارود ويجب منع اشتعاله

أفضل موبايل شاومي في مصر بـ 4700 جنيه فقط

اجتماع مع وزراء خارجية أعضاء الاتحاد الأوروبي.. أبرز فعاليات زيارة شكري إلى بروكسل

مبعرفش أتكلم.. عمرو دياب يثير الجدل فى حفل joy awards

توقف حركة الملاحة في مضيق البوسفور بإسطنبول بعد تعطل سفينة

الصحة تستعد لمبادرة الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

فستان جريء.. ميريام فارس تثير الجدل في حفل joy awards .. شاهد

بعد الظهور المفاجئ.. قصة عودة نجاة الصغيرة إلى الغناء وحب كامل الشناوى لها

شاهد أجرأ إطلالات الفنانات بحفل joy awords

فيديو

ماذا حدث للعم أبو ضياء صاحب عبارة «روح الروح»؟

مقطع فيديو يثير الجدل لمظاهرات حاشدة في تل أبيب.. وهذه مطالبهم| شاهد

حبس الجميع.. القبض على حمو بيكا و فرقته أثناء غنائه في مكان شهير

بعد شائعات ارتباطها.. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ