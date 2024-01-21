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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مبعرفش أتكلم.. عمرو دياب يثير الجدل فى حفل joy awards

عمرو دياب
عمرو دياب

أشعل المطرب عمرو دياب حماس جمهور السعودية فى ختام حفل joy awards، والذى أقيم أمس، السبت، بحضور عدد كبير من النجوم العالميين والعرب.

وظهر عمرو دياب فى الحفل بإطلالة مثيرة، حيث كان مرتديا حلقا ولكن زاد الأمر إثارة حديثه فى آخر الحفل موجها كلامه إلى الحضور قائلا: "كويس إنكم استحملتونى وأنا بغنى.. لكن بمعرفش أتكلم".

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وقدم عمرو دياب مجموعة من أغانيه التى نالت إعجاب الجمهور، ولعل من أبرزها “برج الحوت” وعدد من أغانى ألبومه الجديد الذى طرحه مؤخرا. 

وخطف عمرو دياب الأنظار، مرتديا بدلة بيضاء أنيقة مع حذاء أبيض أنيق دون تكلف.

جائزة joy awards 

تشكل جائزة Joy Awards  قيمة لدى النجوم المرشحين، إضافة إلى أنها من أرقى الجوائز العربية التي تقدم للفائزين باعتبارها اعترافًا جماهيريًا بالتميز في الإنجازات الفنية والرياضية ومجالات التأثير، الأمر الذي صنع منها أهمية كبيرة لاعتمادها على تصويت الجمهور دون أية معايير أخرى من جهات تحكيمية.

ويقام حفل توزيع جائزة "Joy Awards" في العاصمة السعودية الرياض التي يتوافد إليها الفنانون كل عام، إلى جانب المهتمين والمختصين في المجال، وتمنح من قبل الهيئة العامة للترفيه لمستحقيها بناءً على تفضيلات الجمهور.

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