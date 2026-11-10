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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يقدم شكره للقائمين على تنظيم قافلة طبية مجانية بمدينة أبو سمبل السياحي

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

نظمت مديرية الصحة بالتعاون مع شركة كيما بأسوان قافلة طبية مجانية بمدينة أبو سمبل السياحى لخدمة الأهالى بالمدينة والقرى التابعة لها .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على صحة المواطنين وتوسيع مظلة الخدمات الصحية المجانية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

قافلة طبية متكاملة تقدم خدمات الكشف والعلاج والفحوصات بالمجان

نظمت مديرية الصحة بأسوان من خلال إدارة القوافل العلاجية بإشراف الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة ، وبالتعاون مع شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بقيادة المهندس سامح طلعت العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة ، قافلة طبية مجانية بقرية السلام التابعة لمدينة أبو سمبل السياحى على مدار يومين .

وأسفرت القافلة عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1048 مواطناً بالمجان، شملت توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج، وإجراء 397 فحصاً معملياً، و128 فحصاً للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، إلى جانب تقديم 12 خدمة أشعة، وتحويل 5 حالات إلى المستشفيات المختصة لاستكمال الفحوصات والتدخل الطبى اللازم، فضلاً عن استفادة 190 مواطناً من ندوات التثقيف الصحى .

8 تخصصات طبية وخدمات تشخيصية ضمن منظومة علاجية متكاملة


وضمت القافلة نخبة من الأطباء فى تخصصات الباطنة والجراحة العامة والنساء والتوليد والأطفال والعظام والأسنان والجلدية والأنف والأذن والحنجرة ، بالإضافة إلى خدمات معامل الدم والطفيليات والأشعة والتثقيف الصحى من خلال عيادات متنقلة مجهزة طبياً وفنياً، بما يضمن وصول الخدمات العلاجية المتكاملة إلى المواطنين بالمناطق البعيدة .

محافظ أسوان يشيد بالتعاون بين مديرية الصحة وشركة كيما لإنجاح القافلة
وقدم محافظ أسوان الشكر للمسئولين والعاملين بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، وفريق العمل بمديرية الصحة تقديراً لجهودهم فى إنجاح القافلة وتوفير الدعم اللوجيستى اللازم بما يعزز التعاون بين مؤسسات الدولة لتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية .

إشراف وتنظيم القافلة الطبية
وجاء تنظيم القافلة بإشراف إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة ، بمشاركة الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية، والدكتور هشام فتحى مسئول العيادات والموقع، والدكتورة هدى إسماعيل مسئولة الإمداد الدوائى، ومحمد سيد المدير الإدارى للقوافل الطبية ، وإسلام نبيل مسئول معلومات القوافل، وسيد عطية مسئول الحركة.

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