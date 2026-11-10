جامعة أسوان تستعد لإطلاق معرضها الزراعي الثاني بمشاركة خبراء وشركات ومؤسسات التمويل

تواصل جامعة أسوان استعداداتها لتنظيم معرض ومؤتمر جامعة أسوان الزراعي الثاني، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2026، بفندق توليب أسوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبرعاية وحضور الأستاذ الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، وبمشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية والخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي.

ويستهدف المعرض فتح آفاق جديدة للاستثمار الزراعي بمحافظة أسوان وجنوب الصعيد، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الإنتاج الزراعي، فضلًا عن التعريف بأحدث التقنيات والتكنولوجيات الزراعية والحلول المبتكرة في مجالات الري الحديث والطاقة الشمسية والمدخلات الزراعية المتطورة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن تنظيم النسخة الثانية من المعرض يأتي في إطار حرص الجامعة على تسخير إمكاناتها العلمية والبحثية لخدمة المجتمع، ودعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل منصة مهمة للتكامل بين البحث العلمي والاستثمار والإنتاج، وفتح قنوات للتواصل والشراكة بين الجامعات والشركات والمستثمرين والمؤسسات التمويلية.

وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المزارعين وصغار المنتجين، من خلال التعريف بأحدث التقنيات الزراعية ونظم الري الحديث والطاقة الشمسية، وإتاحة الفرصة للتعرف على البرامج التمويلية والتيسيرات الائتمانية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المعنية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وترشيد استهلاك الموارد وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

جهود جامعية

وأشار إلى أن محافظة أسوان تمتلك مقومات واعدة للاستثمار الزراعي، بما يؤهلها لتكون مركزًا مهمًا للتوسع في المشروعات الزراعية والإنتاجية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والانفتاح على الأسواق الأفريقية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق مستهدفات التنمية بمحافظات جنوب الصعيد.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس المعرض ورئيس جامعة أسوان الأسبق، أن تنظيم النسخة الثانية يأتي استكمالًا لدور الجامعة في دعم التنمية الزراعية، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل منصة للتكامل بين البحث العلمي والاستثمار والإنتاج، وخلق شراكات فاعلة بين الجامعات والشركات والمستثمرين والجهات التمويلية، بما يسهم في تحويل الأفكار البحثية والفرص الاستثمارية إلى مشروعات تخدم الاقتصاد الزراعي في أسوان وجنوب الصعيد.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد أبو الليل، عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية، أهمية المعرض في تعزيز ارتباط العملية التعليمية والبحثية بمتطلبات سوق العمل، وإعداد كوادر زراعية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة في القطاع الزراعي.

وأشار الدكتور حسين حمدان، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أهمية المعرض في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى المزارعين، ونشر ثقافة الزراعة المستدامة، وتعظيم الاستفادة من المبادرات التنموية والبرامج التمويلية التي تستهدف دعم القطاع الزراعي.

وأوضح الدكتور حسن حافظ، رئيس قسم الهندسة الزراعية بالكلية، أن تطوير نظم الري والطاقة وتطبيقات الزراعة الذكية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم كفاءة المشروعات الزراعية، من خلال ترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض تكاليف الإنتاج وتحقيق الاستدامة.

وأكد الدكتور طارق رضوان، المدير التنفيذي للمعرض، أن فعاليات المعرض تجمع بين التكنولوجيا والاستثمار والتمويل الزراعي، وتتيح للمزارعين فرصة التعرف على الحلول الحديثة والتواصل مع الشركات والبنوك والمؤسسات المعنية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير المشروعات الزراعية وتعزيز فرص التعاون والاستثمار في أسوان وجنوب مصر والأسواق الأفريقية.

ويعكس المعرض توجه جامعة أسوان نحو توظيف إمكاناتها العلمية والبحثية في خدمة المجتمع، ودعم الاستثمار والإنتاج الزراعي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بمحافظات جنوب الصعيد