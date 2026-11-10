محافظ أسوان يشارك فى فعاليات إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى فعاليات إطلاق إستراتيجية هيئة تنمية الصعيد وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل ، والتى أعدها معهد التخطيط القومى بالتعاون مع الهيئة ، بهدف وضع رؤية متكاملة للإسراع بوتيرة التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات صعيد مصر ، بما يتوافق مع الأطر التشريعية والقانونية والوثائق والخطط الإستراتيجية القومية .

ويأتى ذلك فى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 بالجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ورؤية أسوان 2040 .

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، والدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى ، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد ، ونخبة رفيعة المستوى من المحافظين ونواب المحافظين وقيادات محافظات الصعيد ، ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة ، وأعضاء مجلس النواب .

التخطيط السليم أساس التنمية المحلية المتكاملة

ومن جانبها ، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التنمية الحقيقية والمستدامة تبدأ من التخطيط السليم القائم على دراسة الإحتياجات الواقعية وتحديد الأولويات وفقاً للمزايا التنافسية لكل محافظة ، وهو ما دفع الوزارة إلى إطلاق إستراتيجيات التنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2030 ، ورؤاها التنموية حتى عام 2040 لمحافظات الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان .

وأشارت الوزيرة إلى أن إستراتيجية هيئة تنمية الصعيد تمثل إطاراً داعماً ومكملاً لجهود الوزارة ، وتعزز التنسيق بين الوزارة والهيئة والمحافظات ، وتبادل البيانات ، والحد من إزدواجية الجهود ، وتوجيه الموارد نحو المشروعات التنفيذية الأكثر نفعاً ، بما يدعم مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز فرص الإستثمار .

جهود متنوعة

محافظ أسوان: تعظيم الإستفادة من المقومات والمزايا النسبية للمحافظة

ومن جانبه ، أكد المهندس عمرو لاشين أن مشاركة محافظة أسوان فى هذه الفعالية تأتى بهدف تعظيم الإستفادة بصورة عملية من المقومات المتنوعة التى تزخر بها عاصمة الإقتصاد الإفريقى ، بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل ، مع الإستثمار الأمثل للمزايا النسبية التى تتمتع بها المحافظة فى مختلف القطاعات .

تطوير سلاسل قيمة التمور والأنشطة الزراعية وتعزيز الشراكات التنموية

وأشار المحافظ إلى أنه بالتنسيق مع مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية ، يجرى العمل على تطوير سلاسل قيمة التمور والأنشطة الزراعية بمحافظة أسوان ، فضلاً عن تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة مع هيئة تنمية الصعيد ، بما يعكس أهمية تعزيز التكامل المؤسسى وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وشركاء التنمية ، وحشد الموارد والإمكانات اللازمة لدعم تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية .

