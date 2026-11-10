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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشارك فى فعاليات إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى فعاليات إطلاق إستراتيجية هيئة تنمية الصعيد وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل ، والتى أعدها معهد التخطيط القومى بالتعاون مع الهيئة ، بهدف وضع رؤية متكاملة للإسراع بوتيرة التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات صعيد مصر ، بما يتوافق مع الأطر التشريعية والقانونية والوثائق والخطط الإستراتيجية القومية .

ويأتى ذلك فى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 بالجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ورؤية أسوان 2040 .

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، والدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى ، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد ، ونخبة رفيعة المستوى من المحافظين ونواب المحافظين وقيادات محافظات الصعيد ، ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة ، وأعضاء مجلس النواب .

التخطيط السليم أساس التنمية المحلية المتكاملة
ومن جانبها ، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التنمية الحقيقية والمستدامة تبدأ من التخطيط السليم القائم على دراسة الإحتياجات الواقعية وتحديد الأولويات وفقاً للمزايا التنافسية لكل محافظة ، وهو ما دفع الوزارة إلى إطلاق إستراتيجيات التنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2030 ، ورؤاها التنموية حتى عام 2040 لمحافظات الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان .

وأشارت الوزيرة إلى أن إستراتيجية هيئة تنمية الصعيد تمثل إطاراً داعماً ومكملاً لجهود الوزارة ، وتعزز التنسيق بين الوزارة والهيئة والمحافظات ، وتبادل البيانات ، والحد من إزدواجية الجهود ، وتوجيه الموارد نحو المشروعات التنفيذية الأكثر نفعاً ، بما يدعم مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز فرص الإستثمار .

جهود متنوعة

محافظ أسوان: تعظيم الإستفادة من المقومات والمزايا النسبية للمحافظة
ومن جانبه ، أكد المهندس عمرو لاشين أن مشاركة محافظة أسوان فى هذه الفعالية تأتى بهدف تعظيم الإستفادة بصورة عملية من المقومات المتنوعة التى تزخر بها عاصمة الإقتصاد الإفريقى ، بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل ، مع الإستثمار الأمثل للمزايا النسبية التى تتمتع بها المحافظة فى مختلف القطاعات .

تطوير سلاسل قيمة التمور والأنشطة الزراعية وتعزيز الشراكات التنموية
وأشار المحافظ إلى أنه بالتنسيق مع مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية ، يجرى العمل على تطوير سلاسل قيمة التمور والأنشطة الزراعية بمحافظة أسوان ، فضلاً عن تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة مع هيئة تنمية الصعيد ، بما يعكس أهمية تعزيز التكامل المؤسسى وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وشركاء التنمية ، وحشد الموارد والإمكانات اللازمة لدعم تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية .
 

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