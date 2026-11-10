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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان.. حملات تموينية وبيطرية وإحكام السيطرة على تداول المواد البترولية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق : 9/11/2026 أحداث متنوعة .

أشار المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إلى أنه وفقاً للتنسيق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل ، فقد تم إدراج تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق توشكى / أبو سمبل السياحى، وذلك فى المسافة من الكيلو 215 حتى الكيلو 220 بطول 5 كم، ضمن خطة العام المالى الحالى 2026/2027، بتكلفة تصل إلى نحو 65 مليون جنيه ، ومن المقرر بدء الأعمال خلال شهر ، فيما سيتم إجراء الرفع المساحى خلال أسبوعين ، على أن تستغرق مدة التنفيذ 6 أشهر .

https://www.elbalad.news/7173754

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة وصيانة ورصف طريق إدفو / مرسى علم بطول 15 كم، فى المسافة من الكيلو 80 إلى الكيلو 95، والذى يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى ، بدعم من وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير ، وبالتعاون مع اللواء مهندس محمد حسن مصطفى رئيس الهيئة، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 180 مليون جنيه ، ومن المقرر الإنتهاء من المشروع خلال 9 أشهر .

https://www.elbalad.news/7173762

أجرى سيد طه مدير عام منطقة أسوان الأزهرية للخدمات ورعاية الطلاب جولة تفقدية بمجمع معاهد الجزيرة، التابع لإدارة أسوان التعليمية الأزهرية، وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على سير العمل داخل المعاهد، والاطمئنان على مستوى الانضباط التعليمي والإداري.

https://www.elbalad.news/7173820

جهود متنوعة 

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بدء العمل فى إستبدال بعض الفواصل بكوبرى كلابشة، ضمن أعمال الصيانة الدورية للكوبرى، والتى جاءت عقب تنفيذ سلسلة من  التنسيقات بين فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى وإدارة المرور ، ومن المقرر الإنتهاء خلال شهر ونصف .

https://www.elbalad.news/7173977

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الأجهزة الأمنية والشرطية فى ضبط المخالفات التموينية المتعلقة بتداول المنتجات البترولية ، وذلك بإشراف اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان .

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 150 جركناً بإجمالى كمية بلغت 6 أطنان من السولار، فضلاً عن ضبط 5 أشخاص و3 سيارات بنطاق دائرة قسم ثان أسوان، وذلك فى إطار الحملات الأمنية المكثفة التى تستهدف إحكام الرقابة على تداول المواد البترولية، ورصد أى مخالفات تتعلق بتجميعها أو نقلها أو تداولها بالمخالفة للقواعد المنظمة.

https://www.elbalad.news/7173986

نظمت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بأسوان ، برئاسة الدكتورة سهير عبده نقيب الأطباء البيطريين القافلة البيطرية العلاجية المجانية الثانية بقرية بشاير الخير بقرى العون الغذائى ، فى ظل جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ، وتحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

https://www.elbalad.news/7174013

نفذت مديرية التموين بأسوان، بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية، حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، إستهدفت المرور الميدانى على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق والمجمعات الإستهلاكية للتأكد من الإلتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة ، ومتابعة جودة السلع المعروضة والخبز المدعم ، ورصد أى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال بمنظومة الدعم  .

أسفرت الحملات عن تحرير 129 محضراً تموينياً متنوعاً، بواقع 63 محضراً فى مجال الأسواق، و 66 محضراً فى مجال المخابز البلدية، وذلك للمخالفات التى تم رصدها خلال أعمال التفتيش والمرور الميدانى .

https://www.elbalad.news/7174015

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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