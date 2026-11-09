محافظ أسوان: بدء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق توشكى / أبو سمبل السياحي بطول 5 كم خلال شهر

أشار المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إلى أنه وفقاً للتنسيق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل ، فقد تم إدراج تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق توشكى / أبو سمبل السياحى، وذلك فى المسافة من الكيلو 215 حتى الكيلو 220 بطول 5 كم، ضمن خطة العام المالى الحالى 2026/2027، بتكلفة تصل إلى نحو 65 مليون جنيه ، ومن المقرر بدء الأعمال خلال شهر ، فيما سيتم إجراء الرفع المساحى خلال أسبوعين ، على أن تستغرق مدة التنفيذ 6 أشهر .

من أجل دعم قطاع السياحة وتطوير شبكة الطرق والمحاور الحيوية ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين .

محافظ أسوان: تطوير طريق توشكى / أبو سمبل يعزز الحركة السياحية ويرفع معدلات السلامة المرورية

وأكد المهندس عمرو لاشين على الأهمية الإستراتيجية لهذا الطريق بإعتباره أحد المحاور الرئيسية للحركة السياحية الوافدة إلى مدينة أبو سمبل، فضلاً عن كونه شرياناً حيوياً يخدم حركة انتقال المواطنين والسائحين من مختلف الجنسيات، ويسهم فى تعزيز مستويات السلامة والأمان المرورى، بما يتواكب مع أهمية المدينة السياحية ومكانتها على خريطة السياحة العالمية.

جهود متنوعة

رفع كفاءة الطريق وتحسين حالته الفنية لخدمة الحركة التجارية ومشروعات التنمية الزراعية

ومن جانبه، أوضح المهندس إسلام فوزى، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بأسوان، أنه جارى الإعداد لأعمال الرفع المساحى للمشروع، والذى يستهدف رفع كفاءة الطريق وتحسين حالته الفنية بما يتناسب مع حجم الإستخدام المتزايد عليه، خاصة لارتباطه المباشر بالحركة التجارية بمينائى قسطل وآرقين ، بالإضافة إلى دوره المحورى فى خدمة مناطق الإستصلاح الزراعى بمشروعات توشكى الخير وشرق العوينات.

الإلتزام بأعلى معايير الجودة والجداول الزمنية المحددة لتنفيذ الأعمال

وأكد المهندس عيد كرومر أن تنفيذ المشروع سيتم وفقاً لتوجيهات وزير النقل ومحافظ أسوان، مع الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة وأعلى معايير الجودة الفنية، بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، ورفع مستوى الأمان على الطريق، ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة وتعزيز المقومات السياحية والإقتصادية بالمحافظة.