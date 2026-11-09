أسوان.. بدء أعمال صيانة وإستبدال بعض الفواصل بكوبرى كلابشة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بدء العمل فى إستبدال بعض الفواصل بكوبرى كلابشة، ضمن أعمال الصيانة الدورية للكوبرى، والتى جاءت عقب تنفيذ سلسلة من التنسيقات بين فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى وإدارة المرور ، ومن المقرر الإنتهاء خلال شهر ونصف .

ويأتى ذلك فى ظل جهود الدولة المصرية للإرتقاء بشبكة الطرق والكبارى ورفع كفاءتها ، والحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية .

بدء أعمال الصيانة .. مع متابعة الحركة المرورية وتوعية السائقين



من جانبه، أوضح المهندس إسلام فوزى، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى، بأنه تم تكليف إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ أعمال الإستبدال لبعض الفواصل الخاصة بكوبرى كلابشة على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية، مع توفير الخامات والمستلزمات المطلوبة للتنفيذ وفقًا للمعايير والمواصفات الفنية المقررة.

وفى السياق نفسه، وجه المهندس عمرو لاشين إدارة المرور بضرورة المتابعة والمراقبة المستمرة للحركة المرورية على الكوبرى، والعمل على توعية قائدى المركبات والسيارات بضرورة الإلتزام بالسرعات المقررة، وإتباع الإرشادات المرورية، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان لمستخدمى الطريق خلال فترة تنفيذ الأعمال.

إستمرار أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة الكبارى وسلامة المواطنين



وتأتى هذه الأعمال فى إطار حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لحالة الطرق والكبارى، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع الكفاءة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المنشآت وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي شبكة الطرق بنطاق المحافظة.