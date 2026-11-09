مدير أسوان الأزهرية يتفقد مجمع معاهد الجزيرة.. تعليمات مشددة لانتظام العملية التعليمية

أجرى سيد طه مدير عام منطقة أسوان الأزهرية للخدمات ورعاية الطلاب جولة تفقدية بمجمع معاهد الجزيرة، التابع لإدارة أسوان التعليمية الأزهرية، وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على سير العمل داخل المعاهد، والاطمئنان على مستوى الانضباط التعليمي والإداري.

ويضم مجمع معاهد الجزيرة عددًا من المعاهد بمختلف المراحل التعليمية، تشمل: المعهد الابتدائي، والمعهد الإعدادي الثانوي بنين، والمعهد الإعدادي الثانوي فتيات، والمعهد الابتدائي النموذجي، ومعهد فتيات الجزيرة النموذجي.

منطقة أسوان الأزهرية

وخلال التفقد، تابع مدير عام المنطقة الفصول الدراسية، واطمأن على انتظام شرح المناهج الدراسية والالتزام بالخطة الموضوعة لها، كما تابع مستوى الانضباط داخل الفصول، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الأهداف التعليمية والتربوية للأزهر الشريف.