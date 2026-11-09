محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم بطول 15 كم

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة وصيانة ورصف طريق إدفو / مرسى علم بطول 15 كم، فى المسافة من الكيلو 80 إلى الكيلو 95، والذى يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى ، بدعم من وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير ، وبالتعاون مع اللواء مهندس محمد حسن مصطفى رئيس الهيئة، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 180 مليون جنيه ، ومن المقرر الإنتهاء من المشروع خلال 9 أشهر .

في ضوء جهود الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية، بما يسهم في زيادة التدفقات السياحية ودعم حركة التنقل بين المقاصد السياحية والأثرية.

محافظ أسوان: تطوير طريق إدفو / مرسى علم يعزز الربط بين المقاصد السياحية ويدعم حركة الأفواج الزائرة

وأكد المهندس عمرو لاشين أن تطوير ورفع كفاءة طريق إدفو / مرسى علم يمثل أهمية استراتيجية، باعتباره أحد المحاور الحيوية التي تسهم في الربط بين مدن ومقاصد السياحة بالبحر الأحمر، وفي مقدمتها الغردقة ومرسى علم، ومدينة إدفو، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام حركة السائحين لزيارة المعالم والمزارات السياحية والمناطق الأثرية بعروس المشاتي، ويدعم جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية المتنوعة.

جهود متنوعة

تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة بتكلفة 180 مليون جنيه

ومن جانبه، أوضح المهندس إسلام فوزي، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه جارٍ تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة ورصف طريق إدفو / مرسى علم، بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 180 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الهيئة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية.

وأشار إسلام فوزى إلى أن الأعمال الجارية ستساهم فى تحسين الحالة الفنية للطريق، ورفع كفاءة الحركة المرورية عليه، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمواطنين والأفواج السياحية المترددة عليه.

مواصلة تطوير شبكة الطرق لدعم التنمية السياحية والإقتصادية بأسوان

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، وتعزيز الربط بين المحافظات والمقاصد السياحية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتيسير حركة المواطنين والسائحين، ودعم خطط التنمية السياحية والإقتصادية بمحافظة أسوان.

