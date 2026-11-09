شوبير: صعبان عليا حمادة صدقي.. إزاي هحاسبه ولاعيبة المنتخب الأولمبي مش بتشارك مع أنديتها؟

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الصعوبات التي تواجه حمادة صدقي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، في ظل عدم مشاركة عدد كبير من لاعبي المنتخب مع أنديتهم خلال الفترة الحالية.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إنه يشعر بالأسف تجاه حمادة صدقي، مشيرًا إلى أن غياب المشاركة المنتظمة للاعبين مع أنديتهم يضع الجهاز الفني في موقف صعب، ويجعل محاسبته على النتائج أمرًا غير عادل.

وأضاف أن حمادة صدقي يجب أن تتوفر له جميع سبل النجاح، من خلال حصول اللاعبين على فرص المشاركة مع أنديتهم، مؤكدًا أنه لا يمكن محاسبة المدرب دون توفير الظروف المناسبة للعمل وتحقيق أهدافه.