أحمد جلال: شوقي غريب يجتمع مع حمادة صدقي لمناقشة استعدادات معسكر المنتخب الأولمبي في نوفمبر

كشف الصحفى أحمد جلال عن تفاصيل اجتماع شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي ومدربه حمادة صدقي، لمناقشة برنامج إعداد المنتخب خلال الفترة المقبلة والاستعدادات لمعسكر شهر نوفمبر.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«شوقي غريب يجتمع مع حمادة صدقي لمناقشة استعدادات معسكر المنتخب الأولمبي في نوفمبر

عقد شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، ومدربه حمادة صدقي، لمناقشة برنامج إعداد المنتخب خلال الفترة المقبلة، وتأكيد سياسة الاتحاد في تطوير المنتخبات الوطنية، وتوفير أفضل سبل الإعداد، مع الالتزام بالعمل الجماعي، والتنسيق بين الأجهزة الفنية والإدارة الفنية للاتحاد.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الأولمبي، 10 نوفمبر الحالي ويستمر حتى 17 من الشهر نفسه، على أن تكون الأيام الثلاثة الأولى مفتوحة، ثم ينتقل المعسكر إلى النظام المغلق، بمركز المنتخبات الوطنية، ويختتم بمواجهة ودية أمام منتخب اليابان، في السادسة، مساء يوم 17 نوفمبر، على ملعب بتروسبورت.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي: أحمد حسن مديرًا للمنتخب، وحمادة صدقي مديرًا فنيًّا، وعادل مصطفى مدربًا عامًّا، ومحمد عز مدربًا مساعدًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، والدكتور كمال عبد الواحد مخططًا للأحمال.»

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الاتحاد المصري لكرة القدم لإعداد المنتخب الأولمبي للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، المقرر إقامتها في مصر خلال نوفمبر 2027، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.