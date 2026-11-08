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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمادة صدقي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر

حمادة صدقي
حمادة صدقي
عمرو مصطفى

أعلن حمادة صدقي المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة الفراعنة للمعسكر المقرر انطلاقه يوم 10 نوفمبر الحالي ويستمر حتى 17 من الشهر نفسه.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي كلا من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر ـ أحمد وهب ـ أحمد منشاوي ـ حازم جمال.

الدفاع: أحمد عابدين ـ عبد الله بوستانجي ـ سيد أسامة ـ معتز محمد ـ محمد إبراهيم ـ مروان حجي ـ إياد صلاح ـ مهاب سامي ـ مؤمن شريف.

الوسط: أحمد خالد كباكا ـ تيبو جبريال ـ سليم طلب ـ أحمد عاطف ـ أحمد وحيد ـ معاذ عبد السلام ـ عمر عبد المجيد ـ محمد عبد الناصر ـ محمد عبد الله ـ محمد عصام ـ عمر معوض ـ عمر خضر ـ أحمد شرف.

الهجوم: محمد رأفت ـ حمزه حسان .

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي كلاً من ، أحمد حسن مديرًا للمنتخب، وحمادة صدقي مديرًا فنيًا، وعادل مصطفى مدربًا عامًا، ومحمد عز مدربًا مساعدًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، والدكتور كمال عبدالواحد مخططًا للأحمال.

حمادة صدقي للمنتخب الأولمبي أحمد خالد كباكا أحمد حسن

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