في أسوان.. تحرير 129 محضراً تموينياً خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق

واصلت مديرية التموين بأسوان جهودها الرقابية على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق والمجمعات الإستهلاكية، لضبط منظومة تداول السلع، وضمان جودة الخبز المدعم، والتصدىلكافة صور الغش التجاري والإحتكار .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة للمواطني ن، وضمان توافر السلع الأساسية، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

حملات مكثفة لضبط الأسواق والمخابز البلدية

نفذت مديرية التموين بأسوان، بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية، حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، إستهدفت المرور الميدانى على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق والمجمعات الإستهلاكية للتأكد من الإلتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة ، ومتابعة جودة السلع المعروضة والخبز المدعم ، ورصد أى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال بمنظومة الدعم .

جهود متنوعة

تحرير 129 محضراً تموينياً ومواصلة التصدي للمخالفات

أسفرت الحملات عن تحرير 129 محضراً تموينياً متنوعاً، بواقع 63 محضراً فى مجال الأسواق، و 66 محضراً فى مجال المخابز البلدية، وذلك للمخالفات التى تم رصدها خلال أعمال التفتيش والمرور الميدانى .

وأكدت المديرية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومواصلة تكثيف الحملات الرقابية لضمان الإلتزام بالضوابط المنظمة لإنتاج الخبز المدعم وتداول السلع الغذائية، مع التصدى لمحاولات الغش والإحتكار والتلاعب بالأسعار بما يسهم فى حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.