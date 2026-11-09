ضبط 6 أطنان سولار لإحكام السيطرة على تداول المنتجات البترولية بأسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود الأجهزة الأمنية والشرطية فى ضبط المخالفات التموينية المتعلقة بتداول المنتجات البترولية ، وذلك بإشراف اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان .

فى ضوء جهود الدولة لإحكام السيطرة على منظومة تداول المنتجات البترولية ، والتصدى لكافة صور التلاعب بالمواد البترولية أو تجميعها والإتجار بها خارج الأطر القانونية .

ضبط 150 جركناً بإجمالى 6 أطنان سولار والتحفظ على 3 سيارات وضبط 5 أشخاص بنطاق قسم ثان أسوان

جهود متنوعة



وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 150 جركناً بإجمالى كمية بلغت 6 أطنان من السولار، فضلاً عن ضبط 5 أشخاص و3 سيارات بنطاق دائرة قسم ثان أسوان، وذلك فى إطار الحملات الأمنية المكثفة التى تستهدف إحكام الرقابة على تداول المواد البترولية، ورصد أى مخالفات تتعلق بتجميعها أو نقلها أو تداولها بالمخالفة للقواعد المنظمة.

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومواصلة جهود إحكام الرقابة



من جانبه، أكد محافظ أسوان على أهمية إستمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات الرقابية ، وتكثيف الجهود والحملات التفتيشية لضبط أى مخالفات تتعلق بتداول المنتجات البترولية، والتعامل الفورى معها وفقاً للقانون بما يضمن الحفاظ على انتظام منظومة توزيع الوقود ومنع أى ممارسات تضر بمصالح المواطنين ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين .