تنظيم قافلة بيطرية مجانية في بشاير الخير ضمن قرى العون الغذائى بأسوان

نظمت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بأسوان ، برئاسة الدكتورة سهير عبده نقيب الأطباء البيطريين القافلة البيطرية العلاجية المجانية الثانية بقرية بشاير الخير بقرى العون الغذائى ، فى ظل جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ، وتحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

جاء تنظيم القافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بأسوان ، ومستشفى بروك الخيرى – عيادة أسوان، وإحدى الشركات المتخصصة فى الأدوية والمستحضرات البيطرية ، والقائمين على إدارة قرى العون الغذائي، فى إطار الدور المجتمعى للنقابة لدعم مربى الثروة الحيوانية ، وتوفير الخدمات البيطرية المجانية ، إلى جانب تدريب وتأهيل شباب الأطباء البيطريين وطلاب كلية الطب البيطرى .

علاج وفحص الماشية وتقديم الخدمات البيطرية

وأسفرت أعمال القافلة عن علاج 50 رأساً من الأبقار والجاموس من أمراض الباطنة والأمراض المعدية، وإجراء إختبارات الحمل بإستخدام جهاز السونار لـ 25 رأساً، وتجريع 400 رأس ضد الطفيليات الداخلية، إلى جانب جس وفحص 37 حيواناً، وعلاج 9 حالات متنوعة من الدواب من خلال العيادة البيطرية المتنقلة التابعة لمستشفى بروك الخيرى، فضلاً عن علاج 350 حالة من الدواجن والأرانب المنزلية .

جهود متنوعة

تدريب 24 طبيباً وطالباً بيطرياً

وفى الجانب التدريبى، تم تدريب 4 أطباء بيطريين من شباب الخريجين، و20 طالباً من طلاب الإمتياز والفرقتين الرابعة والخامسة بكلية الطب البيطرى بجامعة أسوان، بهدف تنمية مهاراتهم العملية وإكسابهم الخبرات الميدانية.

وتضمنت القافلة تنظيم ندوات توعوية للمربين والسيدات حول أساليب التربية السليمة، وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية، وأهمية الرعاية البيطرية الدورية، خاصة خلال فصل الشتاء، بما يسهم فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها .

نقيب الأطباء البيطريين

من جانبها، أكدت الدكتورة سهير عبده نقيب الأطباء البيطريين بأسوان بأن القافلة تأتى ضمن الدور المجتمعى للنقابة ودعم جهود الدولة فى تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى استمرار تنظيم القوافل البيطرية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة للوصول بالخدمات إلى المناطق الأكثر إحتياجاً، ومساندة صغار المربين، مع تأهيل جيل جديد من الأطباء البيطريين.

