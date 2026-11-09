محافظ أسوان: إنهاء من رصف طريق إدفو - مرسى علم بطول 15 كيلو مترا خلال 9 أشهر بتكلفة 180 مليون جنيه

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، على الانتهاء من الأعمال الجارية بمشروع رفع كفاءة وصيانة ورصف طريق إدفو / مرسى علم بطول 15 كيلومترا، من الكيلو 80 إلى الكيلو 95 - والذي يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى، بدعم من وزارة النقل - خلال 9 أشهر من الآن وبتكلفة إجمالية تصل إلى 180 مليون جنيه.

وأكد لاشين - في بيان محافظة أسوان اليوم /الاثنين/ - أن تطوير ورفع كفاءة طريق إدفو / مرسى علم يمثل أهمية استراتيجية، باعتباره أحد المحاور الحيوية التي تسهم في الربط بين مدن ومقاصد السياحة بالبحر الأحمر، وفي مقدمتها الغردقة ومرسى علم، ومدينة إدفو، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام حركة السائحين لزيارة المعالم والمزارات السياحية والمناطق الأثرية بعروس المشاتي، ويدعم جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية المتنوعة.

من جانبه، أوضح المهندس إسلام فوزي، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكباري بأسوان، أنه جارٍ تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة ورصف طريق إدفو / مرسى علم، ضمن خطة الهيئة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية.

وأشار فوزى إلى أن الأعمال الجارية ستساهم فى تحسين الحالة الفنية للطريق، ورفع كفاءة الحركة المرورية عليه، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمواطنين والأفواج السياحية المترددة عليه.

ولفت إلى أن تلك الأعمال تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، وتعزيز الربط بين المحافظات والمقاصد السياحية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتيسير حركة المواطنين والسائحين، ودعم خطط التنمية السياحية والاقتصادية بمحافظة أسوان.

وفى سياق متصل، أشار محافظ أسوان إلى أنه وفقاً للتنسيق مع وزير النقل كامل الوزير ، فقد تم إدراج تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق توشكى / أبو سمبل السياحى، وذلك فى المسافة من الكيلو 215 حتى الكيلو 220 بطول 5 كيلومترات، ضمن خطة العام المالي الحالي 2026 / 2027، بتكلفة تصل إلى نحو 65 مليون جنيه، ومن المقرر بدء الأعمال خلال شهر، فيما سيتم إجراء الرفع المساحي خلال أسبوعين، على أن تستغرق مدة التنفيذ 6 أشهر.

وأكد لاشين على الأهمية الاستراتيجية لهذا الطريق باعتباره أحد المحاور الرئيسية للحركة السياحية الوافدة إلى مدينة أبو سمبل، فضلاً عن كونه شرياناً حيوياً يخدم حركة انتقال المواطنين والسائحين من مختلف الجنسيات، ويسهم فى تعزيز مستويات السلامة والأمان المرورى، بما يتواكب مع أهمية المدينة السياحية ومكانتها على خريطة السياحة العالمية.

ومن جانبه، أوضح المهندس إسلام فوزى، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بأسوان، أنه جار الإعداد لأعمال الرفع المساحي للمشروع، والذى يستهدف رفع كفاءة الطريق وتحسين حالته الفنية بما يتناسب مع حجم الاستخدام المتزايد عليه، خاصة لارتباطه المباشر بالحركة التجارية بمينائي قسطل وآرقين، بالإضافة إلى دوره المحوري في خدمة مناطق الاستصلاح الزراعى بمشروعات توشكى الخير وشرق العوينات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بأسوان أن تنفيذ المشروع سيتم وفقاً لتوجيهات وزير النقل ومحافظ أسوان، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وأعلى معايير الجودة الفنية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، ورفع مستوى الأمان على الطريق، ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة وتعزيز المقومات السياحية والاقتصادية بالمحافظة.