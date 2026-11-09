محافظ أسوان يتابع فعاليات اليوم الرابع للترويج للمبادرة الرئاسية " القرية المنتجة "

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات اليوم الرابع للترويج للمبادرة الرئاسية " القرية المنتجة " ، والتى تم تنظيمها بمركز ومدينة أسوان بهدف التعريف بالمبادرة وآليات الإستفادة منها ، وتشجيع إقامة المشروعات الإنتاجية والإستثمارية بالقرى بما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة لتنفيذ رؤية مصر 2030 بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة .

محافظ أسوان: تكاتف جهود الجهات التنفيذية والإستثمارية لتحويل القرى إلى وحدات إنتاجية

وأكد المهندس عمرو لاشين على أهمية تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ومؤسسات الإستثمار لدعم المبادرات الهادفة إلى تحويل القرى إلى وحدات إنتاجية من خلال حصر المقومات والموارد المتاحة بكل قرية ، والتعريف بالفرص الإستثمارية الواعدة ، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لإقامة المشروعات ، وتطبيق إشتراطات الجودة وسلامة الغذاء بما يضمن إستدامة المشروعات وتعظيم عوائدها الإقتصادية والإجتماعية ، ويدعم قدرة المنتجات المحلية على المنافسة وفتح أسواق جديدة أمامها.

جهود متنوعة

التعريف بالفرص والمقومات الإنتاجية

وشهدت الفعاليات حضور الدكتورة عبير عبد النبى مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ، والدكتور نور السنوسى مدير فرع الهيئة العامة للإستثمار ، والدكتور محمود الزهرى ممثل هيئة سلامة الغذاء ، وشرين عبد المنعم ممثل المكتب الفنى بالمحافظة ، ونجار عبد الرحمن نائب رئيس المدينة .

وتم التعريف بتنفيذ توجهات الدولة نحو تعظيم الإستفادة من الموارد والإمكانات الاقتصادية المتاحة بالقرى ، وفتح آفاق جديدة للإستثمار والإنتاج ، وتحويلها من مجتمعات مستهلكة إلى مجتمعات منتجة، بما يعزز جهود التنمية المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة .