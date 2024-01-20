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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

صدى البلد

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت تراجعا طفيفا ، حيث سجل سعر كيلو دواجن الأمهات 58 جنيهًا،  لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح من 65 جنيهًا ل 70 جنيهًا،  جاء ذلك بعد توافر الأعلاف أمام المربيين واستقرار الأسواق

أسعار الدواجن اليوم 

حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر  67 جنيها، بعدما سجلت أمس 68 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها، ،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 58 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 63 جنيها ، بعدما سجلت 55 جنيهًا 

ووصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ليسجل 70 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 75 جنيها ،.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها  وتصل للمستهلك بسعر  100 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 140 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 185 جنيهًا منذ أسابيع قليلة 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و80 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة 

 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

 

أسعار البيض 

 

•  ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من  125 ل 135 جنيهًا  .
 

• سعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 140 جنيها.

 

قلة الطلب
 

و من جانبه ، أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن خلال الساعات الأخيرة انخفضت، وذلك بسبب قلة الطلب على الشراء، موضحًا أن الانخفاض وصل لـ 3 جنيهات بالكيلو.

 

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الوضع مستقر، وأن تحديد الأسعار في الفترة المقبلة يحدد بالعرض والطلب، وأن خروج أي منتج من المنظومة يؤثر على الأسعار.

وأشار إلى أن  الإقبال على الدواجن خلال شهر رمضان،  يكون أكبر ويصل لـ 25 %، ومن الممكن أن يكون هناك زيادة في الأسعار، ولكن الجميع يتمنى الاستقرار، وطالب بفرض الرقابة على الأسواق، قبل شهر رمضان بشهرين، ويكون هناك ضبط لـ سعر الكتكوت و الاعلاف، ويتم حل مشكلات مربي الدواجن معلقًا :" نحن نحذر من الارتفاعات في رمضان بسبب زيادة الطلب".

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