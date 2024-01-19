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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الفرق الإرشادية الريفية للمحاصيل الاستراتيجية تجوب 22 محافظة خلال أسبوع

صدى البلد

تنفذ الفرق الإرشادية، أنشطتها بكثافة على المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى فى 22 محافظة ومديرية زراعة.

المديريات هي: أسوان، والأقصر،  وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا،  وبنى سويف، والفيوم،  والوادى الجديد،  والقليوبية،  وكفرالشيخ،  والغربية،  والشرقية،  والجيزة،  والدقهلية، والمنوفية،  والإسماعيلية، والبحيرة، ودمياط،  و الإسكندرية، ومديرية الزراعة بالنوبارية، وذلك خلال الفترة من 14:  18 يناير الجارى.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  وتحت إشراف د عادل عبد العظيم  رئيس مركز البحوث الزراعية وإستمرارا لأنشطة الفرق الإرشادية الريفية التى شكلها مركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة بالمحافظات.


وقال د  ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، 
إن الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق شملت المحاصيل التالية: القمح، الفول البلدى، والبصل، والبطاطس، والطماطم، والخيار، وبنجر السكر، وقصب السكر، والفراولة، والنباتات الطبية والعطرية، بالإضافة إلى الإنتاج الحيوانى.

تضمنت الأنشطة الإرشادية  لهذه الفرق، المرور والمعاينة الحقلية لمختلف هذه المحاصيل، وتم فحص النباتات والتأكد من وجود أى حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للسادة المزارعين فيما يتعلق بالعمليات الزراعية التى تجرى علي مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية المستهدفة في هذا التوقيت، كما تم توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول علي  أعلى إنتاجية ممكنة، أيضا التوعية بمخاطر إستخدام المبيدات وكيفية الإستخدام الآمن لها، و البدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية،  كما تم توعية  المزارعين  بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد في القمح.

كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق أهمية ترشيد إستخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التى تقلل من إستهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة، إضافة إلى المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، وفي الإنتاج الحيوانى تم توعية المربين بطرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل وكيفية اختيار حيوان اللحم. وقد جرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة على إستفساراتهم من السادة الخبراء المشاركين فى هذه الفرق.

شارك في تنفيذ أنشطة هذه الفرق الإرشادية(170) خبير فنى من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعى، و المحاصيل الحقلية،  ووقاية النبات،  وأمراض النباتات،  والبساتين،  و المحاصيل السكرية، والإنتاج الحيوانى،  والمعمل المركزى لبحوث الحشاءش، والمعمل المركزى للنخيل . وذلك بالاشتراك مع الأخصائيين والمهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة.


تأتي هذه الأنشطة الإرشادية في ضوء مبادرة مركز البحوث الزراعية لنشر الفرق الإرشادية الريفية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى  فى 22 محافظة من محافظات الجمهورية.

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