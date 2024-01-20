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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكيلو بـ68 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 20 يناير 2024

صدى البلد

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 20 يناير 2024 استقرارا خلال التعاملات بالبورصة والأسواق.

جاء ذلك بعد ارتفاع سعر الدواجن لتصعد أسعار الفراخ البيضاء بقيمة 2 جنيه  وفقا لأسعار بورصة الدواجن.

ويقدم “ صدى البلد” قائمة بأسعار البيض والدواجن اليوم وهى كالتالى : 

أسعار الدواجن في المزارع اليوم: 


يبدأ سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم من 68 جنيها، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 110 جنيهات بحد أقصى.

أسعار الدواجن الحمراء والبلدي اليوم:


أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو فتتراوح بين 74 و75 جنيها.

وعن أسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، فبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 60 جنيهًا.
 

وتصل أسعار البانيه في محال الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 165 لـ170 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم: 


أما عن أسعار بورصة البيض اليوم، فبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيهًا

 ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض لما بين 125 و132 جنيها للطبق

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 139 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك بين 145 و150 جنيهًا.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

سعر الكتاكيت اليوم: 


وصل سعر الكتكوت الأبيض، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، لما بين 11.00 و12.00 جنيه

وبلغ سعر الكتكوت الساسو، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 8 و9.9 جنيه

 ووصل سعر الكتكوت البلدي، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط، لما بين 7.50 و8.00 جنيه.

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