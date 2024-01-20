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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

صدى البلد

يتوقع مربي الماشية ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة الإقبال على شرائها مع اقتراب شهر رمضان ، وعلى جانب آخر تسعى الحكومة لتوفير الكثير من اللحوم أمام المواطنين من خلال منافذها بجميع المحافظات. 
 

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 

 

تطرح وزارة الزراعة لحوم بلدى بسعر 250 جنيهًا وبجودة عالية ، وذلك لإن المواشي تتربي في مزارع الوزارة وتحت إشرافها ورقابتها. 
 

أسعار اللحوم اليوم 

 

وسجلت اللحوم البلدي مستويات تتراوح ما بين 250 و 330 جنيها ، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 و 400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم  

ووصل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 190 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 170 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 210 جنيهات.

وبالنسبة لسعر كيلو اللحوم الجملى 250 و280 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.
 

تهديد الثروة الحيوانية 

 

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحية ارتفعت إرتفاع كبير بما يهدد مستقبل الثروة الحيوانية مستقبلا ، لافتا إلي أن أسعار البقرة البلدي الوالدة يتراوح بين 70 الي 100 ألف جنيه.

وأضاف عبدالرحمن خلال تصريحات له ، أن أسعار العجول اللباني البقري عمر شهر  تتراوح بين 15 إلي20 ألف وشبه البقر قبل العشر تتراوح بين 35 الي 40 الف جنيه ويصل سعر كيلو لحم عجول  الجاموس الحي الي 130  جنيه ويصل سعر كيلو لحم  عجول البقر الحي الي 150 جنيه فيما يصل سعر كيلو الضأن الحي الي 170 جنيه وتراوحت اسعار الابقار حديثة الولادة ما بين 70 الي 100 ألف جنيه في زيادة تصل الي 50 % عن مثيلاتها في شهر يناير الماضي  مما ادى الي إرتفاع اسعار اللحوم الحمراء المذبوحة لتتراوح بين 330 الي 400 جنيه  للكيلو حسب مكان البيع ونوع اللحمه .

 

وأشار عبدالرحمن إلي أن الأيام القادمة قد تشهد ارتفاعا في أسعار كل انواع اللحوم اذا لم تتدخل الحكومة بشكل فوري لمنع ارتفاع الأسعار .

 

أسباب ارتفاع الأسعار

 

وأردف ابوصدام  أن أسباب إرتفاع اسعار اللحوم الحيه يرجع الي استعداد معظم المربين والتجار لموسم شهر رمضان المبارك بشراء اكبر قدر ممكن وعدم الرغبه في البيع  بالإضافة إلى إرتفاع اسعار الاعلاف الخضراء والمصنعه، مع ارتباك حركة النقل  عالميا وارتفاع تكلفة النقل عالميا في ظل التواترات الدوليه والحروب المشتعله ، حيث نستورد نحو 40% من احتياجتنا من اللحوم الحمراء ونستورد نحو 50 % من مستلزمات صناعة الاعلاف

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