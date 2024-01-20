البقرة بـ 100 ألف جنيه| 4 أسباب وراء ارتفاع أسعار اللحوم.. هل تنكسر موجة الصعود؟

بات الجميع يتساءل عن أسعار اللحوم، وهل سيكون هناك ارتفاع في أسعار اللحوم عن الزيادة الحالية، وهي الصدمة التي كشف عنها نقيب الفلاحين ، مع توقعات بزيادة أسعارها في الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد، يتوقع مربي الماشية ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة الإقبال على شرائها مع اقتراب شهر رمضان ، وعلى جانب آخر تسعى الحكومة لتوفير الكثير من اللحوم أمام المواطنين من خلال منافذها بجميع المحافظات.

توقعات بارتفاع أسعار اللحوم

وتطرح وزارة الزراعة لحوم بلدى بسعر 250 جنيهًا وبجودة عالية ، وذلك لإن المواشي تتربي في مزارع الوزارة وتحت إشرافها ورقابتها.

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحية ارتفعت إرتفاع كبير بما يهدد مستقبل الثروة الحيوانية مستقبلا ، لافتا إلي أن أسعار البقرة البلدي الوالدة يتراوح بين 70 الي 100 ألف جنيه.

وأضاف عبدالرحمن خلال تصريحات له ، أن أسعار العجول اللباني البقري عمر شهر تتراوح بين 15 إلي20 ألف وشبه البقر قبل العشر تتراوح بين 35 الي 40 الف جنيه ويصل سعر كيلو لحم عجول الجاموس الحي الي 130 جنيه ويصل سعر كيلو لحم عجول البقر الحي الي 150 جنيه فيما يصل سعر كيلو الضأن الحي الي 170 جنيه وتراوحت أسعار الابقار حديثة الولادة ما بين 70 الي 100 ألف جنيه في زيادة تصل الي 50 % عن مثيلاتها في شهر يناير الماضي مما ادى الي إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء المذبوحة لتتراوح بين 330 الي 400 جنيه للكيلو حسب مكان البيع ونوع اللحمة .

وتابع: "أسعار اللحوم الحية ارتفعت بنسبة كبيرة بما يهدد مستقبل الثروة الحيوانية، لافتا إلى أن أسعار البقرة البلدي الوالدة تتراوح بين 70 إلى 100 ألف جنيه بزيادة تصل إلى 50% عن مثيلاتها في شهر يناير الماضي مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المذبوحة لتتراوح بين 330 إلى 400 جنيه للكيلو حسب مكان البيع ونوع اللحم".

تدخل الحكومة بشكل فوري

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن أسعار العجول اللباني البقري عمر شهر تتراوح بين 15 إلى 20 ألف، وشبة البقر قبل العشر تتراوح بين 35 إلى 40 ألف جنيه ويصل سعر كيلو لحم عجول الجاموس الحي إلى 130 جنيه ويصل سعر كيلو لحم عجول البقر الحي إلى 150 جنيه فيما يصل سعر كيلو الضأن الحي إلى 170 جنيه، والأيام القادمة قد تشهد ارتفاع في أسعار كل أنواع اللحوم حال عدم تدخل الحكومة بشكل فوري لمنع تلك الارتفاعات.

واختتم: ارتفاع أسعار اللحوم يعود لعدة أسباب أولها كثرة الإقبال على شراء اللحوم الحمراء مع قلة المعروض، فضلاً عن انخفاض درجات حرارة المناخ وحاجة المستهلكين إلى اللحوم كمصدر أساسي للبروتين، ومع زيادة عدد السكان لأكثر من 105 ملايين نسمة ولا يقابل ذلك زيادة في أعداد المواشي والتي لا تزيد على 8 ملايين رأس ماشية تقريبًا، بجانب نحو 2 مليون و900 ألف رأس من الأغنام والماعز والجمال، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بكل أنواعها والتي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحية".

وسجلت اللحوم البلدي مستويات تتراوح ما بين 250 و 330 جنيها ، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 و 400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم

ووصل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 190 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 170 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 210 جنيهات.

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم

وبالنسبة لسعر كيلو اللحوم الجملى 250 و280 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.

والجدير بالذكر، أن ارتفاع أسعار اللحوم بات يُمثل واحدة من المشاكل الأساسية لغالبية الأسر المصرية، وهي الأزمة التي تشابكت أسبابها ومحاورها، لتلقي بتبعاتها السلبية على مستوى الصحة العامة، وهي المسألة التي تدعو لضرورة البحث عن حلول بديلة، بالإضافة لتضافر كافة الجهود، لعودة الأمور لسابق عهدها، بما لا يُخل باحتياجات المواطن.

وخلال حلوله ضيفًا على الدكتور حامد عبد الدايم، مُقدم عبد الدايم، مُقدم برنامج "صوت الفلاح"، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تناول الدكتور أحمد سليمان -أستاذ تغذية الحيوان بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، التابع لمركز البحوث الزراعية- ملف استراتيجية الدولة للنهوض بملف الثروة الحيوانية.

وحينها- تحدث الدكتور أحمد سليمان على الآثار المُترتبة على ارتفاع أسعار اللحوم، والتي تُلقي بتبعاتها السلبية على انخفاض مستوى الصحة العامة، موضحًا أن أدت لانخفاض حصة الفرد من البروتين الحيواني لتتوقف عند حدود الـ17 جرام يوميًا.

وسوف نرصد لكم أسعار اللحوم اليوم السبت في الأسواق، والتي جاءت كالتالي: