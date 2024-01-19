ضبط كمية من اللحوم والدواجن والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محى الدين من خلال إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية تحت إشراف هادي الجندي، بحملات رقابية بمراكز دمنهور و إيتاى البارود و كوم حمادة وأ بو حمص و أبو المطامير والمحمودية والنوبارية و وادى النطرون و ادكو و بدر و الدلنجات.

أسفرت الحملات عن تحرير 32 محضرا متنوعا، وضبط كمية من اللحوم ذُبحت خارج المجازر الحكومية ودواجن وكبدة وأسماك ولحوم مصنعه غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بإستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وتوفير غذاء صحي آمن، والضرب بيد من حديد على أى مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين.