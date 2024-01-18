ورش أشغال وتنمية مهارات وأعمال فنية بمكتبة دمنهور العامة

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، مجموعة متنوعة من ورش الأشغال الفنية واليدوية استفاد ما يقرب من 190 طفلا وطفلة.

استمتع الأطفال بورش زراعة النباتات والتدبير المنزلي وورش تنمية المهارات وورش فن استخدام الورق، بالإضافة إلى ورش العلوم الترفيهية التى شملت عمل المجسمات والتجارب العلمية التى تتناسب وأعمار الأطفال المشاركين، وتم إهداء نتاج هذه الورش للأطفال المشاركين.

وأشار أحمد الهواش مدير المكتبة الى أنه يتم تقديم هذه الفعاليات والأنشطة بمكتبة مصر العامة بدمنهور وفروعها في فترات صباحية ومسائية لخدمة أبناء المحافظة وسيتم الاستمرار بالعمل في هذه الأنشطة طوال فترة أجازة نصف العام.