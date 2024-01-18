تموين البحيرة تضبط 45 عبوة مياه غازية ومواد غذائية منتهية الصلاحية

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركزى حوش عيسى و أبو المطامير تم ضبط ١٠ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى كما تم تحرير ٩ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و ٤ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وبحملات مماثلة بمركزى كوم حمادة والدلنجات تم ضبط ٣٠ عبوة مياة غازية و١٥ علبة بسكويت منتهي الصلاحية و ٧ محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى ضبط ٦ محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و أسماك مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وبمراكز الرحمانيه ودمنهور و إدكو ورشيد تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٧ جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر و ١٢مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين تصرفا فى ٢٨ دقيق بلدى مدعم و٣ مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن و٧ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.