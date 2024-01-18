عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة تضبط 45 عبوة مياه غازية ومواد غذائية منتهية الصلاحية

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

txt

بتكلفة 34 مليون جنيه.. رفع كفاءة وتوسعة مدخل المنطقة الصناعية بالبحيرة

txt

إزالة 7 حالات تعد على مساحة 1410 أمتار مربعة بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركزى حوش عيسى و أبو المطامير تم ضبط ١٠ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى كما تم تحرير ٩ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و ٤ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وبحملات مماثلة بمركزى كوم حمادة والدلنجات تم ضبط ٣٠ عبوة مياة غازية و١٥ علبة بسكويت منتهي الصلاحية و ٧ محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى ضبط ٦ محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و أسماك مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وبمراكز الرحمانيه ودمنهور و إدكو ورشيد تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٧ جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر و ١٢مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين تصرفا فى ٢٨ دقيق بلدى مدعم و٣ مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن  و٧ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية الغش التجاري الرقابة التموينية المنطقة الصناعية تكثيف الحملات تكثيف الحملات التموينية دقيق بلدي مدعم خبز غير مطابق للمواصفات مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين والتجارة نائب محافظ البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

محكوم عليها بالسجن 63 سنة.. القبض على صاحبة مجموعة مطاعم شهيرة

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

بعد اكتشاف جبل الذهب الجديد.. بشائر برلمانية بخفض أسعاره في مصر وتوفير فرص عمل

ترشيحاتنا

ببلاش.. قنوات مجانية متاحة لـ مشاهدة مباراة مصر وغانا

انفجار بالقرب من رفح أثناء عبور شاحنات المساعدات الحدود وسط أزمة غزة

غسل 50 مليون جنيه.. التحقيق مع صاحب مكتب استيراد وتصدير

تتوفر بخمس فئات .. أحدث أسعار رينو اوسترال 2024

حققت 850 مليون مشاهدة.. الداخلية تضبط أكبر شبكة لبث مواقع الأفلام

مجتمع بلا إدمان .. ننشر موضوع خطبة وصلاة الجمعة الأولى في رجب 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جلد جريء .. شقيقة محمد رمضان تثير الجدل برفقة زوجها |شاهد

وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

لتنفيذ كافة المهام| رئيس الأركان يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لوحدات المدفعية بالمنطقة المركزية

متى يكون السعال مؤشر لمشكلة خطيرة

فيديو

وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

طرح برومو مسلسل "حدوتة منسية " لـ سوسن بدر |شاهد

مفاجأة بعيار 21 | هل يتوقف الذهب عن الصعود ؟! ..فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ