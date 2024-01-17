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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 7 حالات تعد على مساحة 1410 متر مربع بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز الدلنجات وادكو ورشيد عن إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 1410 م2 عبارة عن مبانى وأسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية و شدات خشبية.

وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

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