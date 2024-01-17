تعليم البحيرة تنظم مسابقة لاكتشاف المواهب

أكدت الدكنورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تشجيع الطلاب الموهوبين ونشر ثقافة التميز والابداع وخلق روح المنافسة وتحفيز الطلاب للمشاركة الفعالة واستثمار الطاقات في مجالات إبداعية متعددة.

وأعلنت الإدارة العامة للموهوبين والتعليم الذكى بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن إقامة مسابقة مواهب مصرية تنظمها الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتستهدف جميع الطلاب في مختلف مراحل التعليم، وتركز على إكتشاف وإبراز المواهب العلمية و الأدبية والفنية.

وتتضمن المسابقة العديد من المجالات:

المجال التقني (الإنفوجرافيك، تصميم شعار، برمجة وتصميم مواقع، التصوير والمونتاج).



المجال الأدبى ( القصص القصيرة، نظم الشعر، والمسرحيات).

المجال الفني (رسم البورترية لشخصية معروفة ، التعبير الفني ،والغناء والإنشاد).

وسيحصل الفائز الأول علي مستوى المديرية لكل مجال على جائزة مالية قدرها 1000 جنيه.

لمزيد من المعلومات والتفاصيل، يمكنكم التواصل على الصفحة الرسمية للإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة .

https://www.facebook.com/Buheeramawhobeen

للتسجيل عبر الرابط التالى :-

https://forms.gle/7FZjskqgGB611NiJ9