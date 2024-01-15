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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 610 حالات إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

رفع الإشغالات بالبحيرة
رفع الإشغالات بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور  بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع ٢١٦ حالة اشغال بدمنهور بنطاق عدة مناطق الشاذلى و الجيش و الطريق الزراعى و الجمهورية و المعهد الدينى و الكورنيش و الأتوبيس.

 

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إزالة 7 حالات تعد على مساحة 1250 مترا مربعا بالبحيرة

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الكشف على 350 مواطنا خلال قافلة طبية بالبحيرة

 

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برفع ١٧٠حالة اشغال طريق ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية.

ونفذت الوحده المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون حملات مكبره بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق أسفرت عن رفع ٢٢٤ حالة إشغال طريق.

ووجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة 
بضرورة المتابعة المستمرة وإستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية.

ذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة التعديات على الطريق العام الوحده المحلية نائب محافظ البحيرة مدينة دمنهور محافظ البحيرة

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