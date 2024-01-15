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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 7 حالات تعد على مساحة 1250 مترا مربعا بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز الدلنجات ووادي النطرون والرحمانية عن إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 1250 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية ومباني بالطوب البلوك و شدات خشبية.

وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

البحيرة إزالة التعديات إزالة 7 حالات تعدي التعديات على الاراضي الزراعية التعديات علي الأراضي الأراضى الزراعية

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