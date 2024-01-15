عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 30 شيكارة مخصبات وأسمنت مجهولة المصدر في حملات تموينية بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

txt

إزالة 7 حالات تعد على مساحة 1250 مترا مربعا بالبحيرة

txt

الكشف على 350 مواطنا خلال قافلة طبية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية رقابتهاالمشدده على المخابز والأسواق حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن بمركز كفر الدوار تم ضبط ٥٠ كجم سكر مجهول المصدر وتحرير ٣ محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار و محضر لبدال تموينى لغلقه المحل فى مواعيد العمل الرسمية.

وبمركزى كوم حمادة وشبراخيت تم ضبط ١٩ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و ٦ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق  للمواصفات و ٨ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل كما تم تحرير ٥ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و مخبز لعدم وجود سجل زيارات وقت المرور.

بمركز الرحمانية تم ضبط ٣٠ عبوة منظفات منتهية الصلاحية و٢٢ كجم سكر مجهول المصدر ومحلين لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و ١٠ شكائر أسمنت مجهولة المصدر و ٥ تجار تموينين لغلقهم محلاتهم فى مواعيد العمل الرسمية.

وبمركز بدر تم ضبط ٥ شكائر كيماوى مدعم داخل أحد محلات الأسمدة رغم حظر تداوله بالأسواق وشيكارة دقيق مدعم  داخل أحد مطاحن الحبوب و ٢٠ شيكارة مخصبات  و١٠ شيكارة أسمنت مجهول المصدر كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية تكثيف الحملات التموينية تموين البحيرة حملات التموين خبز غير مطابق للمواصفات غير مطابق للمواصفات مجهولة المصدر مديرية التموين والتجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

محلاته اتشمّعت .. القبض على امبراطور الذهب |وتحريات موسعة لكشف الملابسات

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

الموهوب يستقر في تركيا.. ماذا حدث بالاجتماع العاصف داخل الأهلي؟.. وهؤلاء يرحلون

راجع من أسوان بـ 160 كيلو.. تفاصيل القبض على امبراطور الذهب في مصر

صورتني في الحمام عشان فلوس التيك توك.. أم العيال غلبتها الشهرة وفضحت زوجها..فيديو

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة النجاح في الضفة الغربية ويعتقل 25 طالبًا فلسطينيًا

سفير الاتحاد الأوروبي: دعمنا لمبادرة تمكين الطفل التزام بمعالجة قضايا مهمة

بعد 6 أيام كاملة.. تفاصيل انتشال غريق لوران في الإسكندرية

جوه فندق الإقامة.. مشجع يعتدي على مدرب في كوت ديفوار

ماذا يحدث للجسم عند تدخين 20 سيجارة يوميا؟ جمال شعبان يوضح

3 من أبواب الخير فضلها عظيم في شهر رجب.. احرص عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشعلت السوشيال ميديا.. مي عمر تبرز تفاصيل فستانها الأحمر بجلسة تصوير مثيرة

سارة نخلة تتألق بإطلالة ساحرة من خطوبتها على البحر.. شاهد

رمضان 2024 .. الصور الأولى من كواليس مسلسل "صلة رحم"

عبير صبري تستعرض أناقتها في إطلالة جذابة.. شاهد

فيديو

هيقعد فى صحتك وأولادك.. بكاء وفاء مكي بسبب موقف أشرف زكي

انا اتهانت.. أشرف زكي ينفعل على الممثلة عنبر ويطالبها بمغادرة المسرح

بطلت أخاف .. فنانة سورية عادت من الموت تروي قصة غريبة

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ