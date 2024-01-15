ضبط 30 شيكارة مخصبات وأسمنت مجهولة المصدر في حملات تموينية بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية رقابتهاالمشدده على المخابز والأسواق حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن بمركز كفر الدوار تم ضبط ٥٠ كجم سكر مجهول المصدر وتحرير ٣ محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار و محضر لبدال تموينى لغلقه المحل فى مواعيد العمل الرسمية.

وبمركزى كوم حمادة وشبراخيت تم ضبط ١٩ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و ٦ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و ٨ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل كما تم تحرير ٥ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و مخبز لعدم وجود سجل زيارات وقت المرور.

بمركز الرحمانية تم ضبط ٣٠ عبوة منظفات منتهية الصلاحية و٢٢ كجم سكر مجهول المصدر ومحلين لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و ١٠ شكائر أسمنت مجهولة المصدر و ٥ تجار تموينين لغلقهم محلاتهم فى مواعيد العمل الرسمية.

وبمركز بدر تم ضبط ٥ شكائر كيماوى مدعم داخل أحد محلات الأسمدة رغم حظر تداوله بالأسواق وشيكارة دقيق مدعم داخل أحد مطاحن الحبوب و ٢٠ شيكارة مخصبات و١٠ شيكارة أسمنت مجهول المصدر كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.