بتكلفة 34 مليون جنيه.. رفع كفاءة وتوسعة مدخل المنطقة الصناعية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وقد قامت مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة كريمة عاشور، بمتابعة أعمال رفع كفاءة وتوسعة مدخل المنطقة الصناعية بحوش عيسى، ضمن الخطة الاستثمارية بطول 6 كم وبتكلفة إجمالية 34 مليون جنيه.

وشددت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ.