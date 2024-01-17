رفع 712 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع ٣٢٦حالة اشغال بدمنهور بنطاق عدة مناطق خلف الصدر و الشاذلى و النافورة و عرابى و الجمهورية و الساعة .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون برفع ١٢٩ حالة اشغال طريق ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية.

ونفذت الوحده المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود حملات مكبرة بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق أسفرت عن رفع ١٩٦ حالة إشغال طريق.

كما تم تنفيذ حملة مماثلة بأبو حمص أسفرت عن رفع ٣٠ حالة إشغال و ٣١ حالة إشغال بمركز رشيد .

ووجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

بضرورة المتابعة المستمرة وإستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية.