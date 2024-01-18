رفع 649 حالة إشغال طريق في حملة مكبرة بالبحيرة

واصلت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة تنفيذ حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية، لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام ، أسفرت عن رفع ٣٣٩ حالة اشغال طريق مخالف بنطاق عدة مناطق بدمنهور.

يأتي ذلك ضمن خطة محافظة البحيرة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشوارع وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.

وفي ذات الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برفع ١٢٢حالة إشغال متنوعة ما بين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برفع ١٢٠ حالة إشغال مخالف ، كما تمكنت الحملات بمركز ومدينة أبو حمص من ضبط ٤٥ حالة إشغال مخالف وبمركز ومدينة وادى النطرون تم رفع ٢٣ حالة إشغال طريق مخالف.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات من الشوارع للإرتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية، وإزالة أي تعديات على الأرصفة، للحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.