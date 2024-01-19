السكرتير العام بالبحيرة يعقد إجتماعا بمجلس إدارة مشروع الرصف الإنتاجي لدفع العمل

عقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة إجتماعا موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة مشروع الرصف الإنتاجي بحضور السيد مرعي المدير التنفيذي للمشروع ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

تم إستعراض خطة رفع كفاءة العمل بالمشروع والإستعداد الجيد للأعمال المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وإتخاذ القرارات المناسبة لتطوير معدلات أداء المشروع والتأكيد على إلتزامه بكافة الأعمال المسندة إليه فى مواعيدها المحددة طبقاً لبرنامجها الزمني والمواصفات الفنية، كما تم إستعراض آلية رفع كفاءة العمل الإدارى بالمشروع وتم عرض خطة العام المالى الحالي وما تم تنفيذه من أعمال الرصف بنطاق المحافظة بتكاليف استثمارية.

وقد أكد السكرتير العام للمحافظة ضرورة تطوير ورفع كفاءة المشروع باعتباره أحد أهم مشروعات المحافظة التي تمس جموع المواطنين وذلك فى إطار خطة الدولة لمد شبكة الطرق وتطويرها لخدمة حركة النقل والمواصلات والتيسير على المواطنين وتعزيز الفرص الاستثمارية.