عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام بالبحيرة يعقد إجتماعا بمجلس إدارة مشروع الرصف الإنتاجي لدفع العمل

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

عقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة إجتماعا موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة مشروع الرصف الإنتاجي بحضور  السيد مرعي المدير التنفيذي للمشروع ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

txt

ورش أشغال وتنمية مهارات وأعمال فنية بمكتبة دمنهور العامة

txt

ضبط 2714 طن سكر بمركز تعبئة بالشرقية بغرض بيعها للتربح غير المشروع

 تم إستعراض خطة رفع كفاءة العمل بالمشروع والإستعداد الجيد للأعمال المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وإتخاذ القرارات المناسبة لتطوير معدلات أداء المشروع والتأكيد على إلتزامه بكافة الأعمال المسندة إليه فى مواعيدها المحددة طبقاً لبرنامجها الزمني والمواصفات الفنية، كما تم إستعراض آلية رفع كفاءة العمل الإدارى بالمشروع وتم عرض خطة العام المالى الحالي وما تم تنفيذه من أعمال الرصف بنطاق المحافظة بتكاليف استثمارية.

وقد أكد السكرتير العام للمحافظة  ضرورة تطوير ورفع كفاءة المشروع باعتباره أحد أهم مشروعات المحافظة التي تمس جموع المواطنين وذلك فى إطار خطة الدولة لمد شبكة الطرق وتطويرها لخدمة حركة النقل والمواصلات والتيسير على المواطنين وتعزيز الفرص الاستثمارية.

البحيرة السكرتير العام للمحافظة الوحدات المحلية سكرتير العام بالبحيرة مكتبة دمنهور العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

قلع التيشيرت.. موقف صادم من مؤلف فيلم الملكة على الريد كاربت

ترشيحاتنا

مفاجأة .. طبيب المنتخب يفصح عن إصابة محمد صلاح وحالته الصحية

اخبار مصر 24 ساعة| إحباط تهريب مواد مخدرة على الحدود الشمالية الشرقية

إيران تعلن تسليم باكستان أدلة على تورط جيش العدل في هجمات كرمان

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

بسبب خريطة.. أمريكا تضع الصين في قفص الاتهام من جديد

دعاء الجمعة الأولى في رجب مستجاب.. بـ10 كلمات تفتح لك أبواب السماء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير..دينا تثير الجدل بالسوشيال ميديا بعد ظهورها مع أحمد الفيشاوي

في واقعة تعد الأغرب| أم عراقية تترك طفليها بقفص .. تفاصيل كاملة

بفستان جرئ .. نانسي عجرم تخطف الأنظار في حفل ليلة الشرنوبي

شعر قصير لأول مرة.. درة تطل على متابعيها بنيو لوك

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ