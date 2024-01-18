ضبط 2714 طن سكر بمركز تعبئة بالشرقية بغرض بيعها للتربح غير المشروع

قامت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز رشيد، أسفرت عن ضبط أحد مراكز تعبئة سكر مبادرة “معاً ضد الغلاء” لتصرفه فى ٢٧١٤ طنا من السكر وتجميعه ١٧.٥ طن سكر لتحقيق ربح غير مشروع.

وتم التحفظ على كمية قدرها ٥٩ طنا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.