فبراير المقبل.. بدء التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج إطارات الملاكي.. ومجمع الصناعات المغذية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء/ عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة، و/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اهتمام الدولة على مدار الفترة الماضية باتخاذ القرارات والإجراءات التي تسهم في تعزيز ودعم الصناعة المحلية، وتوطين مختلف الصناعات، بما يسهم في دفع نمو الاقتصاد المصري.





وخلال الاجتماع، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن مدينة بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية، حيث شهدت المحافظة إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم في دعم السوق المحلية وزيادة صادرات الدولة لمختلف دول العالم.





بدوره، قدم محافظ بورسعيد عرضا حول التنمية الصناعية في بورسعيد، أكد خلاله أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يسهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد والنهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدا أن المحافظة حققت تطورًا غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبنائها.

وفي هذا الإطار، أشار المحافظ إلى أن التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد تشهد تطورا ملموسا خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن هناك عددا من المصانع المنتظر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، من بينها توسعات مصنع بيراميدز، (مصنع الإطارات المتخصص في إنتاج إطارات الملاكي بمقاسات مختلفة، على مساحة تصل إلى 30 ألف م2، حيث من المقرر بدء التشغيل التجريبي في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، بعدد عمالة مستهدف يبلغ 1200 عامل.



كما أشار اللواء/ عادل الغضبان إلى أن هناك أيضا توسعات مصنع بورسعيد ستار للأسماك (توسع بيتي فود)، المتخصص في إنتاج (مسحوق سمكي - زيت سمك - مياه أسماك) على مساحة تبلغ 3000 م2، لافتا إلى بدء تشغيل المرحلة الأولى في يناير الجاري، بعدد عمالة مستهدف 25 عاملا، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الثانية في أكتوبر المقبل بعدد عمالة 40 عاملا، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 100 مليون جنيه.



وأضاف المحافظ أن من بين المصانع الجاهزة أيضا للافتتاح توسعات مصنع "دك" للأحذية، والتي بدأ التشغيل الفعلي لها في ديسمبر الماضي، بتكلفة استثمارية تبلغ 75 مليون جنيه، ويصل عدد العمالة المستهدف إلى 200 عامل، فضلا عن مصنع مصر ستيل المتخصص في إنتاج مواسير استانلس ومستلزمات الأدوات الصحية، حيث من المقرر بدء تشغيل المرحلة الأولى في مارس المقبل، ثم عقب ذلك يبدأ تشغيل المرحلة الثانية في يونيو 2024، ويصل عدد العمالة المستهدف إلى 140 عاملا، إضافة إلى توسعات مصنع مؤمن للعطور والبخور المتخصص في إنتاج المعطرات والعطور والمنظفات، حيث سيبدأ تشغيل المرحلة الأولى له في مارس المقبل.

وخلال حديثه، أشار المحافظ كذلك إلى مجمع الصناعات المغذية 3 يوليو والذي سيبدأ التشغيل التجريبي له في فبراير المقبل، حيث يضم المجمع 58 مصنعا بتكلفة استثمارية تصل إلى 220 مليون جنيه.



كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لتطوير منطقتي مثلث الخير وشمال سهل الحسينية، حيث تم التنويه إلى الانتهاء من حصر كافة التواجدات بمنطقة مثلث الخير، كما تم إعداد المخططات اللازمة وتضمن مخطط التجمع العمراني ومخطط تقسيم الأراضى النموذجي، وتم أيضا البدء في التحصيل وتحرير العقود اللازمة للمواطنين وجار الأعمال تباعاً .



وفيما يتعلق بتطوير منطقة شمال سهل الحسينية، فقد تم التنويه إلى حصر كافة التواجدات بالمنطقة (17) ألف فدان بالتنسيق مع وزارة الري وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وجار تطهير ورفع كفاءة المصارف الفرعية والرئيسية، بالتنسيق مع الجهتين، وجار توفيق أوضاع المواطنين غير المتقدمين للتقنين وفقا للقانون 144 عن طريق إصدار عقود انتفاع بغرض التملك لحين الانتهاء من التجفيف والتحول إلى الاستزراع النباتي.

